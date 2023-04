L’improvisation, toujours dans l’adn du Tournai jazz Festival

L’événement inscrit dans le patrimoine culturel de la ville et reconnu à l’international a vécu de belles montagnes russes.

Youssef Dhafer a remercié l’équipe du festival ainsi que les spectateurs pour leur accueil. "Nous avons également bien mangé dans un petit restaurant qui s’appelle La Petite Madeleine", a-t-il confié au public. ©L.W.

D’abord, il a fallu faire face aux surcoûts du festival 2022 afin de pouvoir proposer une riche programmation, quand bien même plus légère. Ensuite, être capable de trouver des solutions aux contretemps…

Geoffrey: C’est comme cela chaque année et dans tous les événements. Depuis onze ans, le festival est passé par toutes les couleurs. L’improvisation, c’est l’adn du Tournai jazz. Par exemple, un des leaders du groupe "Rêve d’éléphant Orchestra" a eu un souci de santé trois jours avant le concert. Ce que j’ai aimé, c’est la dame qui me l’a annoncé au téléphone en s’excusant de la situation. Mais non ! On comprend tout à fait. On a pu intervertir avec Ivan Paduart, un ami et son trio. On a eu beaucoup de chance que tous les membres soient disponibles.

Lynn: La chanteuse danoise, Sinne Eeg, qui les accompagnait a eu aussi du retard avec son vol et les embouteillages. Elle est arrivée tout juste. De plus, le batteur n’avait jamais joué avec elle. Ils ont assuré avec seulement trente minutes de répétition.

Geoffrey: Et puis, c’est aussi un appel à 4h du matin, parce que l’un des artistes n’a plus de chauffeur pour le ramener à l’aéroport. À cette heure-là, il faut vite réagir.

Lynn: L’année passée, c’était costaud avec les cinquante-deux concerts, mais cette année, petit festival, mais beaucoup de rebondissements (rires).

Vous n’allez pas y échapper, quels ont été vos coups de cœur ?

Lynn: Tout (rires). Les artistes étaient fabuleux et hypergentils. On est souvent en relation avec les managers et parfois, on a peur des restrictions données. En fait, quand les artistes arrivent, ils sont généreux. Ils ont tous envie de revenir donc, c’est encore mieux.

Geoffrey: Pour moi, c’est le public. On est revenu à une édition comme auparavant avec l’occupation du Hall et d’une salle. Au final, je n’ai pas entendu dire une seule fois que c’était mieux l’an dernier, pour les dix ans.

Pensez-vous que l’édition anniversaire ait participé à la réussite de cette année ?

Geoffrey: Je pense que l’année dernière a inscrit le Tournai jazz dans le patrimoine culturel de la ville avec aussi, une notoriété internationale. On a vu une évolution lors de cette édition. On a une jauge de 25% de Français et de néerlandophones.

Lynn: On a même des gens qui sont venus de Londres et de Suède pour voir Rhoda Scott par exemple.

Rhoda Scott a reçu une standing ovation avec son band "Lady All Stars". ©L.W.

2024 est déjà décrite comme une grande année avec la rénovation totale de la Maison de la culture, le retour du Magic Mirrors et des concerts en centre-ville.