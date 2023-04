La nièce d’Olivier Vandecasteele a marqué les esprits en s’enfermant dans une cage à Tournai (vidéos et photos)

La filleule de l’otage tournaisien, Manon Brabant (19 ans), a marqué les esprits samedi, sur le coup de 18 h, en menant une action choc, mais ô combien symbolique, sur la Grand-Place de Tournai. Soutenue par sa famille et des dizaines de citoyens, cette étudiante en médecine s’est emprisonnée durant 24 heures (jusqu’à ce dimanche, 18 h) dans une geôle en bois afin de protester contre la lenteur des procédures en cours en vue de libérer son oncle victime du régime autoritaire iranien.

"Elle avait parlé de ce projet fort il y a un mois et demi. On aurait sincèrement préféré ne pas devoir le mettre sur pied mais les choses avancent malheureusement beaucoup trop lentement", déplore Nathalie, la sœur d’Olivier Vandecasteele.

"Sensibiliser le public à ses conditions atroces de détention"

La cage dans laquelle Manon a souhaité s’enfermer, en arborant une combinaison blanche et un bandeau noir sur les yeux, est assez exiguë. Cette cellule d’à peine 4 m représente, en quelque sorte, une réplique du cachot dans lequel croupit Olivier Vandecasteele depuis 14 mois.

"Je ne veux pas prendre sa place, car ce qu’il endure dépasse l’entendement (isolement, stress, douleurs, manque de sommeil, de nourriture…), mais que la population se rende compte des conditions atroces de sa détention. Le traitement qu’il subit est inhumain et humiliant. Il faut continuer à sensibiliser les autorités belges, qui ont tout en mains pour obtenir la libération d’Olivier. Malgré les avancées, on n’a toujours pas de délai, de perspecti ve…", regrette la jeune femme.

"Imagine", un titre rempli d’espoir

Dans la foule et parmi la famille, l’émotion était intense ; beaucoup avaient les yeux rougis par les larmes. Des moments de silence, entrecoupés d’applaudissements et de chansons remplis d’espoir mais aussi de souffrance à l’image des titres "Image" de John Lennon et "Tous les cris les S.O.S" de Daniel Balavoine, ont marqué le début de l’enfermement de la nièce du travailleur humanitaire tournaisien.

"C’est injuste de devoir en arriver là pour que le gouvernement réagisse, peut-être… afin de le ramener à ses proches. Il était important pour moi de montrer mon soutien, en conscientisant aussi mes enfants qui feront partie des citoyens de demain", nous dit Florence, une habitante de Tournai. Un peu plus loin, Jean-Luc, venu de Mouscron, semblait lui aussi très bouleversé, tout en exprimant une certaine colère: "La situation épouvantable d’Olivier Vandecasteele dure depuis trop longtemps. On est proche du dénouement et j’espère de tout cœur que ce sera la dernière fois que l’on participera à ce type d’actions aux côtés de sa famille. "

À quelques mètres de la geôle, qui fait face au portrait géant du détenu tournaisien déployé depuis le beffroi, une urne a été installée pour recueillir les lettres de soutien des citoyens de passage sur la Grand-Place. Des feuilles et des bics sont mis à leur disposition.

Une fois sortie de sa "prison", ce dimanche à 18 h, Manon Brabant ira déposer les courriers ces prochains jours au ministère des Affaires étrangères. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre sur le forum tournaisien, sachez qu’il est possible d’écrire un petit mot via l’adresse mail lettreaugouvernementbelge@gmail.com.

Il est urgent de le faire sortir: sa vie est en danger

La famille peut se raccrocher à la lueur d’espoir entrevue depuis mardi dernier, avec l’annonce des autorités belges de la demande de transfèrement introduite auprès de l’Iran.

Vendredi, on apprenait que les deux pays s’étaient mis d’accord pour accélérer la procédure visant à rapatrier Olivier Vandecasteele auprès des siens. En échange du travailleur humanitaire, condamné à 40 ans de prison (et 74 coups de fouet) pour espionnage à l’issue d’un simulacre de procès, l’accord prévoit la libération d’Assadollah Assadi, un diplomate iranien ayant écopé de 20 ans de prison pour terrorisme.

"Maintenant que le traité est opérationnel, Olivier devrait pouvoir être libéré dans les prochains jours, espère sa sœur Nathalie. C’est vital car depuis son transfert dans une autre prison de Téhéran, ses conditions de détention et son état santé se sont encore dégradés. Il se retrouve dans une cellule complètement fermée, sans fenêtre ni matelas et couverture, et sa seule sortie quotidienne est limitée à 30 minutes. Sa vie est en danger et c’est aussi pour ça que l’on réalise des actions plus symboliques, à la limite choquantes. Nous voulons mettre la pression sur le gouvernement afin que les négociations aboutissent, enfin… "