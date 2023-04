La jazz woman Rhoda Scott, ses ladies and two men pour un concert All Stars au Tournai jazz Festival

Au centre de la scène du Tournai jazz, derrière son orgue Hammond, c’est comme si elle avait décidé de garder une jeunesse éternelle. Une source d’énergie pour ses "Lady All Stars", ses vedettes musiciennes qui l’accompagnent et qui confirment la place des femmes dans le jazz. "Ce soir, cherchez l’erreur (rires)", ironise-t-elle. Puisque oui, petit imprévu, l’octet n’est plus totalement féminin. Deux hommes remplacent deux absentes de dernière minute, mais cela n’a rien enlevé à la prestation exceptionnelle. "Ils sont quand même des Stars", a rassuré Rhoda Scott.

À sa gauche, les cuivres et à sa droite, deux batteries. Le tout constitue un groupe dynamique, joyeux et funky interprétant des morceaux composés par quelques membres.

Huit ladies accompagnent d’habitude l’organiste américaine. Deux hommes ont rejoint exceptionnellement l’octet. ©L.W.

Ce n’est pas la première fois que l’organiste joue de son instrument particulier à Tournai. Bien sûr, elle avait déjà effectué un passage par le festival en 2018, mais si on remonte le temps, son premier concert dans la cité date de 1974. Lors de l’événement, Rhoda Scott avait reçu une distinction du bourgmestre de l’époque…

Pour la symbolique, l’actuel shérif, Paul-Olivier Delannois et l’échevine de la Culture, Sylvie Liétar, lui ont également décerné une médaille.

Rhoda Scott, médaillée une seconde fois à Tournai. ©L.W.

Après son concert, Rhoda Scott a rencontré son public. ©L.W.

Une surprise avant le dernier titre. "D’habitude, on sort de scène et on attend les applaudissements du public pour revenir. Ici, même pas besoin. Vous êtes tellement chaleureux", a souligné la grande dame qui s’est ensuite prêtée à quelques photos et dédicaces.