"Géants" par la Cie Karyatides à la Maison de la culture de Tournai

Avec l’artiste pionnière Agnès Limbos, comédienne et plasticienne, la troupe a inventé un théâtre peuplé d’images suggérées. Le plus petit caneton de foire prend la place d’un héros ou de son véhicule, la boîte à outils se fait caravane, la statuette oubliée devient reine d’un jour.

Rabelaisien

Rabelais s’invite dans l’aventure: la liberté langagière et ses trouvailles ont raison de tout le pouvoir que prennent les nantis. Et voilà qu’on se poile, s’étripe et s’extasie devant les méandres du fleuve fantasque. Un grand exode, des cyclones et batailles, quelques facéties au long cours. Râles, barrissements, toux sauvage et velue: la moindre escale est prétexte à gonfler les voiles du désordre et de la panique. L’heure est à l’arrachement et à la dérision, dans un jus de paroles goûteuses.

"Chaque création est un challenge différent, révèle la marionnettiste Marie Delhaye, car nous devons décider de quelle manière nous allons raconter et réduire le récit. Pour cette création, qui s’inspire de l’œuvre de François Rabelais, il n’y a pas un récit fort et construit. L’œuvre est foisonnante, truffée de digressions, de références antiques… Parmi tout cela, des pépites jaillissent. Le challenge est donc de tricoter un récit en partant de l’esprit de Rabelais, de garder ce que l’on aime chez lui."

L’univers présenté tient sur une table, il est accessible aux plus jeunes comme aux aînés "et à tous ceux du milieu".

"Géants", Maison de la culture, mardi 25 et mercredi 26 avril à 20 h. La Cie Karyatides propose également une initiation au théâtre d’objets, samedi 29 avril, de 10 h 30 à 17 h 30.