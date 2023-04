Question des lecteurs : ma télé va-t-elle s’éteindre du jour au lendemain ?

Cette migration vers un nouveau signal ne concerne que les personnes qui regardent encore la télé en analogique. Car pour tous les clients qui sont déjà en numérique, c’est-à-dire la grande majorité, rien ne change. Certaines maisons de repos ont dû aussi s’organiser pour éviter que des résidents ne se retrouvent subitement sans télévision dans leur chambre.

À la Maison de Providence, maison de repos située le long de la chaussée de Renaix à Tournai, les résidents sont déjà tous raccordés à la télévision numérique. Au sein de la résidence service, quatre résidents ou couples de résidents ont encore de vieilles télévisions suceptibles de poser problème. "Mais les hommes de notre service technique feront le nécessaire", nous dit-on.

La vague de transition numérique atteint le Tournaisis

La télévision analogique a disparu depuis longtemps dans de nombreux pays européens. Le signal analogique n’existe plus en France, et en Flandre la transition vers le numérique a déjà été opérée depuis quelques années.

En Wallonie et en Région bruxelloise, l’opérateur VOO passe progressivement au numérique. Le service de télévision analogique a été débranché dès le mois de mai 2022 dans de premiers territoires. Progressivement, par vagues, et jusqu’en juin 2023, le câblo-opérateur s’attaque à de nouvelles zones. Et actuellement, des communes de Wallonie picarde, dont plusieurs autour du Tournaisis et de la région frasnoises, sont concernées.

"Dans 99% des cas, il n’y a absolument rien à faire, le téléviseur est compatible (quand il s’agit d’écrans plats commercialisés après 2009): il suffit de lancer une recherche de chaînes", indique Marie-Pierre Dinsart, porte-parole de VOO.

Mais le téléviseur peut ne pas être compatible (moins d’1% de clients, nous dit-on) avec le nouveau signal numérique. Auquel cas plusieurs solutions sont à envisager.

Soit faire l’acquisition d’une nouvelle TV (VOO assure l’installation et la reprise de l’ancien appareil). Soit s’abonner à la TV numérique (avec décodeur) et profiter d’une offre élargie (70 chaînes). Soit, enfin, acquérir une carte numérique pour rendre la télévision compatible avec le nouveau signal mais sans bénéficier de l’interactivité d’un décodeur.

Il y a un moyen simple de savoir si votre TV est reliée à la télédistribution analogique : il suffit de zapper sur la chaîne AB3 pour vérifier si le picto "TV analogique" apparaît en bas à gauche de l’écran. Si c’est le cas, il reste à voir si le téléviseur est compatible avec le nouveau signal numérique.