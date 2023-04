Tournai jazz : Axelle Red fait le plein de sensualité

Ce jeudi 20 avril, la grande salle modernisée de la Maison de la Culture était comble. Les 750 places ont été prises d’assaut par les fidèles spectateurs. On dit même que le directeur du groupe Sportpaleis était présent. Tous venus voir la rouquine célébrer ses trente ans de succès avec l’Antwerp Philarmonic Orchestra.

"J’ai pensé à mettre une couronne, parce qu’on fête trente ans de carrière, même plus, mais je me suis dit que ça allait en faire trop (rires) […] Je pense qu’une carrière commence quand le rêve est là. On met plein de choses en place pour y parvenir. Chez moi, il était là très petite. Alors je conseille à ma fille, dans la salle et qui fête ses 24 ans aujourd’hui, ainsi qu’à tous les enfants de ne jamais oublier de rêver".

La chanteuse a enchainé ses succès intemporels et universels. "Parce que c’est toi", "Ma prière", "À quoi ça sert", "Ce matin",… et bien sûr "Sensualité" (sûrement la plus attendue) coiffée d’un chapeau de cow-boy. Dans plusieurs interviews, Axelle Red a confié qu’elle avait hésité sur le titre de ce tube. Sexualité ? Sensibilité ? Non, Sensualité ! Un mot qui parlait à tout le monde.

Axelle Red a aussi évoqué une anecdote avec ses filles. "Elles devaient partir en camp scout où elles allaient recevoir un totem. On s’est amusé à rechercher ce qui pouvait me correspondre. Je pensais à une louve ou une lionne. Mais non, c’était un papillon".

Puis, elle a avoué avoir toujours eu des addictions. "J’ai fumé entre mes 13 et 14 ans. Après, j’ai mangé beaucoup de chips, de chocolat et bu trop de coca light. Il y a évidemment de pires addictions que celles-ci. J’ai chanté un jour la chanson de Gainsbourg,"Aux enfants de la chance" et j’ai voulu écrire un texte non pas sur les personnes addictes, mais sur ceux qui en souffrent".

Après avoir interprété le dernier titre du concert une, deux, trois fois à cause d’un souci de rythme, l’artiste féminine a salué le public.