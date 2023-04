À Roucourt, le Contrat Rivière Escaut-Lys prolongé pour trois ans et près de 500 actions

Il existe 14 contrats de rivière en Wallonie, couvrant 252 des 262 communes wallonnes. Entre inventaire des points noirs qui existent sur le terrain, interventions et actions de sensibilisation, le CREL, né en 2009, remplit sa part du travail avec pour objectif la préservation et l’amélioration de l’état des cours d’eau.

"Nous avons répertorié 489 actions pour les trois prochaines années, confie Caroline Mitri. Nous pouvons tabler sur une équipe multidisciplinaire qui vient encore de s’étoffer avec l’arrivée d’une sixième personne qui s’occupera d’une action-phare, à savoir la réalisation d’une trame bleue du sous-bassin."

Cette trame englobe tous les éléments aquatiques comme ruisseaux, étangs, sources ou mares et leurs connexions.

"Nous voulons aussi développer encore plus la connaissance de la biodiversité, signale la présidente. On ne la connaît pas encore assez et nous avons des pépites sur notre territoire, des espèces que l’on pensait disparues, comme le chabot. Nous voulons justement affiner les études des espèces et leur suivi."

40% des actions ont un impact direct

La panoplie des actions est donc immense, de l’entretien aux travaux en passant par les projets pédagogiques, la lutte contre les espèces invasives et les inondations. Mais avec quels résultats ? Le nombre total d’actions regroupées sur l’ensemble des contrats de rivière wallons avoisine les 8 000. Le grand objectif: améliorer la qualité de l’eau. "Il est donc difficile de dire si toutes ces actions ont une influence directe, explique Augustin Smoos, représentant du SPW (direction des eaux de surface). Sur 13 000 km de cours d’eau, pas moins de 35 000 points noirs ont été répertoriés après inventaire, dont la moitié est considérée comme prioritaire. La sensibilisation représente un quart des actions. Si on englobe les chantiers, la gestion des cours d’eau, le contrôle et la répression, on est sur 40% des actions des contrats de rivière qui ont un impact positif direct."

La tâche reste colossale, mais en signant ce protocole d’accord, les partenaires ont renouvelé leur volonté de continuer à occuper le terrain pour restaurer et valoriser les milieux aquatiques.