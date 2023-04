Wallonie picarde: aucun magasin Dreamland et Dreambaby menacé de fermeture

Cette annonce intervient dans un contexte très tendu sur le marché des jouets, qui a très fortement évolué ces dernières années. La concurrence internationale et surtout l’expansion de l’e-commerce font beaucoup de tort aux enseignes "physiques".

Sur les 1 100 collaborateurs actifs au sein de Dreamland et Dreambaby en Belgique, 192 emplois directs pourraient disparaître, a annoncé la direction du groupe Colruyt. Cette mesure impliquerait la fermeture de cinq magasins Dreambaby et d’une implantation Dreamland.

En Wallonie picarde, on dénombre trois établissements Dreamland, à Mouscron (rue de Menin), Tournai (zoning commercial de la chaussée de Bruxelles) et Meslin-l’Évêque (chaussée de Bruxelles). À cela, il faut ajouter les deux enseignes Dreambaby installées sur le même site que les magasins de jouets tournaisien et athois.

Si le service presse de Colruyt n’a pas souhaité dévoiler la liste des structures menacées de fermeture ("Il s’agit d’une intention, pas d’une décision", nous a-t-on dit), l’information a filtré via les syndicats. Aucun magasin de notre région n’est concerné puisque dans le viseur, on retrouve le Dreamland d’Hasselt et les Dreambaby de Drogenbos, Vilvorde, Huy, Tirlemont et Beveren.

Les 48 magasins Dreamland ont gardé portes closes ce mercredi afin d’informer le personnel de cette restructuration, qui s’accompagne d’une reprise par l’entreprise belge ToyChamp. Un accord de principe a été conclu pour l’acquisition de 75% des actions de Dreamland, dont la marque continuera d’exister.