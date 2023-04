Coups de cœur des guides de Tournai (15/50): Christine de Lalaing, la défaite victorieuse

À cette époque, vers 1580, le calvinisme est très présent à Tournai et profite de la bienveillance du gouverneur. Les Espagnols (NDLR. commandés par le modéré et diplomate Alexandre Farnèse, un petit-fils de Charles-Quint, et non plus par le terrible et sanglant duc d’Albe) décident d’y rétablir le catholicisme.