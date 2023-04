Jusqu’à présent, il niait avoir commis un attentat à la pudeur sur une nièce alors âgée de 9 ans, en juillet 2017 dans un appartement à la Côte, traitant même la petite de menteuse. Sauf que Philippe a été inquiété dans une autre affaire à Charleroi. Sentant le souffle de la Justice dans son cou, il a donc avoué plus de 5 ans après les faits, alors que les analyses ADN ne trompaient pas.

Jade (prénom d’emprunt) passait ses vacances avec ses parents. Philippe, son oncle, les avait rejoints. Tout a dérapé quand le prévenu a passé la nuit près de la gamine. Cette dernière, devenue adolescente, a courageusement livré le calvaire enduré ce jour-là et encore maintenant.

"J’ai peur qu’il recommence"

"J’ai souffert. Il a fallu six ans pour que ça passe devant le tribunal. Je me sens sale. J’ai dû faire quelque chose avec un homme que je ne voulais pas. Je n’ai même plus envie de prendre soin de moi, j’ai l’impression d’être une p… Les gens m’ont traitée d’une telle façon, en plus. Je regarde toujours si la porte de ma chambre est fermée. Il sait où j’habite et j’ai peur qu’il recommence. Je rêve que je suis kidnappée. Même aller voir un médecin est insupportable.

Dès qu’on touche mon corps, ça ne va pas. Je dormais paisiblement et il n’a pas résisté à la tentation de se branler sur moi."

L’avocat de Jade et de ses parents, présents eux aussi, a parlé d’un sadique. "Elle a tout perdu, a dû être déscolarisée et a été l’objet de harcèlement."

"Un gros dégueulasse"

Le Procureur du Roi a rendu hommage à Jade pour sa prise de parole, évoquant "des faits dégueulasses. Et on va vous demander une suspension probatoire pour ces faits ?"

Il les a justement détaillés. Lourde ambiance dans la salle : "Tout le monde dormait. Le prévenu a dit qu’il avait utilisé la petite comme objet."

Le procureur a poursuivi en reprenant les propos du prévenu. "J’ai rapproché mon sexe de ses pieds puis j’ai mis les plantes de ses pieds l’une sur l’autre pour que mon sexe soit entre les deux et j’ai exercé un va-et-vient. L’érection n’est pas venue. J’ai pris sa main droite et je l’ai mise sur mon sexe. Elle s’est réveillée et j’ai continué. L’érection est venue. J’ai éjaculé dans sa main. J’ai remis mon slip et je me suis rendormi. J’ai été réveillé par ses pleurs".

Abject! La mère de Jade avait interpellé Philippe, qui niera. "On est en présence d’un gros dégueulasse ! S’il avait demandé pardon, comme il n’a pas d’antécédents, j’aurais pu requérir une autre peine mais ici, je requiers 6 ans de prison ferme ! Il a avoué parce qu’il était coincé dans le dossier de Charleroi."

La défense fait état de pulsions et d’attirances dans le chef du prévenu qui ont été révélées dans un rapport d’expertise. "Il les a depuis sa puberté et même avant et il était dans le déni. Il ne souhaite pas être cette personne. Il va devoir faire un long travail sur lui.

Si vous ne lui accordez pas la suspension probatoire, nous demandons une peine de probation autonome ou un sursis probatoire."

Jugement le 15 mai.