Ere: on a tiré avec les Phéniciens

En ce début avril, la Compagnie d’Arbalétriers "Les Phéniciens", fondée en 1925, a organisé son tir public annuel en son local à Ere, plus précisément chez Cathy au café Le Rep’Ere. " Malgré une météo catastrophique, plus de 500 carreaux ont atteint la cible avec plus ou moins de précision " précisa le président Christian Duchâtel lors de la remise des différents trophées offerts par diverses personnalités, présentes ou excusées.