Manoa, 13 ans, a débuté il y a un mois. "J’aimerais piloter des bateaux." Alessandro, 13 ans aussi, est cadet depuis un an. "Je voudrais entrer dans la Marine. Le déminage m’intéresse. Nous avons des activités tous les dimanches et parfois, pendant les vacances, on navigue une à deux semaines en Belgique."

La vedette Libération (P902), ancien patrouilleur, était amarrée près du Pont des Trous. "Elle fait office de bateau-école désormais, confie le capitaine Alexandre Mailleux, officier relations publiques pour la partie francophone des cadets. Avec cet outil, nos cadets peuvent s’acclimater aux règles de la vie militaire. On peut devenir cadet dès l’âge de 9 ans et jusqu’à 18 ans. Nous les formons et nous leur donnons un avant-goût de ce que sont la Défense et la Marine. Les activités se déroulent le week-end et nous avons aussi deux camps, un en hiver et l’autre l’été. Les cadets participent à des événements comme celui du Pont des Trous et à des représentations patriotiques: le 21 juillet, le 11 novembre ou pour la fête du Roi."

Il y a actuellement en Wallonie trois sections de cadets: à Charleroi, Ittre et Namur. Deux autres vont bientôt faire leur apparition à Mons et à Liège. "Certains cadets feront carrière dans la Défense, d’autres dans la batellerie et d’autres encore feront de cette passion un hobby", précise le capitaine Mailleux.