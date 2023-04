Le Pont des Trous, un vaste chantier retracé en images d’hier à aujourd’hui

Le drakkar de 12 mètres de long, l’Alwyn Kyrre, prend vie grâce à 12 bénévoles de Graveline. ©L.W.

Après le défilé de cinq bateaux, notamment un drakkar et une vedette de la marine, sous l’arche centrale du Pont des Trous – qui soit dit en passant a laissé le public un peu sur sa faim – l’édifice s’est enfin éclairé vers 23h. Un moment attendu vu les nombreux spectateurs amassés sur la rive droite de l’Escaut.

Petit bémol à souligner: l’autre rive étant privatisée par quelques VIP, les "simples badauds", dirons-nous, ne pouvaient jeter un œil au show lumineux que derrière des grillages installés plus haut dans le jardin de la Reine…

Les PMR étaient reléguées rive droite, en hauteur, en plein courant d’air, le long de la voirie du quai Sakharov. Mais bref, tous ont assisté à la projection mapping ou plutôt au voyage dans le temps… Le temps passé et présent du Pont des Trous narré par "un humble tailleur de pierres".

Le public s’est amassé uniquement sur la rive droite du Pont des Trous. ©L.W.

Une succession de destructions et reconstructions

Embarquement au Moyen-Âge où Tournai est une cité prospère qui attise les convoitises. "La ville a déjà entamé d’importants travaux de fortification vers la fin du 12e siècle. Pour abriter une population grandissante, une enceinte fortifiée est bâtie. La tour du Bourdiel, en rive gauche de l’Escaut, en fait partie. Elle s’élève à l’emplacement d’une ancienne tour. Mes prédécesseurs l’ont achevée aux alentours de l’an 1277. Une trentaine d’années plus tard, la tour de la Thieulerie est érigée sur la rive droite. Les deux tours se font face et doivent encore attendre une vingtaine d’années pour être reliées par trois arches gothiques surmontées d’une courtine pour le passage des soldats. Un toit couvre l’ensemble".

Le spectacle mapping s’est terminé avec un show pyrotechnique. ©L.W.

Le monument s’inscrit dans le dispositif de défense de la ville. Il faut pouvoir répondre aux assauts impitoyables. D’autres travaux de fortification voient le jour. L’histoire revient évidemment sur l’imposante citadelle d’Henri VIII dont le Pont des Trous ne représente plus qu’un vestige.

Comment ne pas évoquer également Louis XIV ? "L’amélioration de la navigabilité de l’Escaut ne date pas d’aujourd’hui. Il y a plus de trois siècles, le roi Soleil est un personnage de premier plan. Il donne un nouvel élan à la ville en engageant des aménagements et des modifications. Louis XIV veut favoriser le commerce fluvial. Il canalise le fleuve et construit les quais qui surélèvent les berges".

En 1940, les arches sont complètement détruites, dynamitées lors de la Seconde Guerre mondiale par l’armée anglaise.

"Alors voyez, l’édifice n’a été que la succession de reconstructions. Le défi d’élargir l’arche centrale pour permettre la traversée de plus gros bateaux et conserver l’aspect médiéval de l’ouvrage était de taille. Les deux tours ont aussi été restaurées et les abords du monument réaménagés".

Aujourd’hui, c’est aux Tournaisiens de se réapproprier le lieu et surtout, de le faire vivre. Voilà la conclusion des quarante minutes de spectacle.

Le public, où qu’il soit situé, a pu prolonger la soirée en compagnie des dj’s programmés. Des foodtrucks présents sur place permettaient une restauration rapide, malgré des tarifs jugés excessifs par certains.