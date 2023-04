"En réalité, un pompier passant par là a donné l’alerte et a fait évacuer le lavoir dans lequel se trouvaient plusieurs personnes, indique le lieutenant Eric André, de la zone de secours de Wallonie picarde, qui a dirigé l’intervention. Le feu a pris au premier étage dans un appartement duplex. Il s’est déclaré dans la première pièce et ça a fameusement brûlé. Je confirme qu’il n’y a pas eu de blessés et que l’occupant n’était pas présent au moment du sinistre. Nous avons déployé deux autopompes, une auto-échelle, un camion-citerne et le véhicule de l’officier de garde."

Une enquête a été ouverte pour définir les causes du sinistre et les forces de l’ordre étaient d’ailleurs présentes ce dimanche pour recueillir un maximum d’éléments d’information.