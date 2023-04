Magasins Delhaize en Wallonie picarde: Tournai et Ath rouverts (pour le moment) – Mouscron, Lessines, Enghien fermés

"Le personnel est toujours en grève, et opposé à la volonté de la direction de franchiser l’ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique, ajoute la syndicaliste. Les réouvertures s’effectuent sous la pression de la direction et des huissiers pour briser les blocages des travailleurs en grogne. Le groupe Delhaize envoie du personnel externe ou des étudiants pour faire rouvrir les magasins… Une provocation qui exacerbe encore un peu plus les tensions au sein des travailleurs qui craignent pour les emplois et les conditions de travail en cas de franchisation !"

En Wallonie picarde, suite à une visite des huissiers, deux des cinq magasins non-franchisés accueillent ainsi les clients ce vendredi matin: Tournai et Ath (depuis ce jeudi après-midi). "Mais la situation pourrait être différente d’ici la fin de journée ou demain matin, relève Rita Laebens. On vit au jour le jour, et même heure par heure." Les supermarchés de Mouscron, Lessines et Enghien restent, par contre, portes closes.