Le pont des Trous à Tournai: pour se rafraîchir la mémoire avant l’inauguration

En 2005, on annonce qu’en 2012 des barges de 4 400 tonnes rallieront Paris à Anvers. Même si les choses traînent, on comprend que la France qui, 50 ans plus tôt, a zappé la standardisation européenne de son réseau fluvial à 1350 tonnes, voit grand, très grand, pour l’avenir.

On commence à reparler du pont des Trous (élargissement, contournement ?) On n’y croit pas encore parce que la liaison naturelle Paris-Lille-Anvers passe par Comines et la Lys, pas par Tournai.

Pourtant les choses se précipitent: la Lys sera certes "l’autoroute" mais l’Escaut à Tournai deviendra bien une "grosse nationale". La mise à gabarit se profile. "Le pont des Trous est condamné" titrons-nous le 27 juin 2006.

Si le pont des Trous est condamné, c’est que toute solution de contournement est déraisonnable.

Le 27 juin 2013, sept ans plus tard, jour pour jour, nous relatons la réunion publique à l’hôtel de ville où les Tournaisiens présents disent leur attachement au maintien d’une structure à trois arches et courtine, en pierre. Mais l’idée d’arches en résille inox semble bientôt privilégiée par les autorités. L’architecte Michel Wiseur émet, lui, une proposition mi-pierre mi-corten, séduisante à nos yeux (C.E. du 30 mai 2015): elle n’est pas prise en compte.

Finalement, une consultation populaire (pierre ou inox), imposée par une majorité alternative au conseil communal, se tient le 25 octobre 2015. Triomphe de la pierre.

Suivent des ateliers participatifs "autour du pont". Brillants résultats sur la refonte des abords, et pour le pont des Trous proprement dit, suggestion de trois arches fines, sans courtine. C’est culotté et contemporain. Ça passe au conseil communal du 27 juin 2016.

Pas auprès du public. Une toute grosse contestation (20 000 pétitionnaires) est menée par Philippe Pierquin et Pierre-Emmanuel Lenfant qui font remonter l’affaire jusqu’à l’Unesco. Ce qui pose problème, ce n’est pas tant "l’esquisse Bastin", bien pensée en elle-même, que la perte de l’image séculaire de la porte d’eau, formant blason avec la cathédrale et le beffroi en arrière-plan.

En 2007, nous avions écrit: "le pont des Trous a sans doute un rendez-vous inattendu avec l’histoire de l’art contemporain". Mais maintenant qu’on y est, le doute s’est installé…

Soudain, le 19 mars 2019, le ministre Di Antonio (cdH) siffle la fin de la récréation. Le pont des Trous sera reconstruit dans le style qui est le sien depuis sept siècles. C’est celui-ci qu’on inaugure ce 14 avril 2023.