Agenda Wapi: la fête au Pont des Trous, la chasse aux Dieux, la foire de Jardin, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.La fête au pont des Trous (Tournai)

Neuf DJ’s, des foodtrucks, des bateaux historiques, un spectacle mapping, des visites guidées, des expositions… Ce sera la fête, ce week-end, autour du pont des Trous.

Après six ans de travaux pour moderniser la traversée de Tournai par l’Escaut, le SPW Mobilité & Infrastructures ainsi que la Ville de Tournai proposent un programme d’activités gratuites ces samedi 15 et dimanche 16 avril.

©ÉdA

La journée de samedi se déroulera essentiellement sur la rive droite, au quai des Vicinaux où seront installés des foodtrucks. Sur la terrasse de la tour de la Thieulerie, se produiront des DJs entre 16h et 2h du matin: DJ Marathon, Antoine V., Stéphane Baert, Nicki Sanchez, DJ Flash, Fred Baker, et la tête d’affiche Mattn. À 22 h, un défilé de bateaux historiques passera sous le pont, avec le spectacle son et lumière annoncé à 23 h.

Expositions, visites, spectacles de musique et de danse seront au programme le dimanche 16 avril, sur la rive gauche cette fois, sous un chapiteau dressé sur le quai Casterman. Se produiront l’orchestre à vent et le Big Band du Conservatoire de Tournai, le centre chorégraphique En corps, Danse & Cie, le Cercle choral Tornacum, etc.

À lire: La grande foule attendue autour du pont des Trous de Tournai ce week-end : voici le programme – DJ’s, foodtrucks, mapping et visites guidées au pont des Trous de Tournai

2.La chasse aux Dieux (Aubechies)

Ce dimanche, entre 14h et 17 h, l’archéosite d’Aubechies sera envahi par les dieux gréco-romains.

©ÉdA

L’archéosite d’Aubechies organise, ce dimanche, sa traditionnelle chasse aux Dieux. Un parcours a été imaginé à travers le site. Les enfants s’amuseront tout en découvrant l’origine d’expressions encore utilisées mais qui trouvent leur source dans la mythologie antique. Ils devront arriver à remplir le tonneau des Danaïdes, avoir des yeux de Lynx, avancer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, oser ouvrir la boîte de Pandore.

L’après-midi, riche en découvertes, sera clôturée par la collecte des œufs de Pâques.

Entrée: 10,50 € pour les adultes – 5 € pour les enfants.

3.La foire de Jardin (Enghien)

Du 14 au 16 avril, la 18e Foire de jardin du parc d’Enghien mise sur l’écoresponsabilité avec une conférence de Luc Noël et plus de 250 exposants.

©ÉdA

Du 14 au 16 avril, le parc d’Enghien accueillera la dix-huitième édition de sa traditionnelle Foire de jardin. Cette année, le rendez-vous des amoureux de jardinage se penchera principalement sur l’écoresponsabilité. Plus de deux cent cinquante exposants venus de Belgique, de France et des Pays-Bas, seront présents.

Produits de soin naturels, accessoires zéro déchet et gourmandises “home made” côtoieront jardinage sans pesticides, guides composteurs et gestion optimale de l’eau. Dans le château et les anciennes écuries, une quarantaine d’artistes et artisans présenteront leurs créations. Il y aura aussi diverses animations comme des conférences, des visites commentées, des démonstrations de compostage…

Luc Noël sera l’invité d’honneur et confiera, samedi après-midi, ses conseils pour jardiner sous les nouvelles conditions climatiques.

À lire: Une 18e " Foire de jardin " écoresponsable à Enghien