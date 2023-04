Le "Gil Fer" à Chercq a fait le plein

Fondée en 2021, la société de jeu de fer du "Philippe Gilfer" a élu domicile au café de l’Almanach à Chercq. Sous la présidence de Mathieu Dumortier, le comité regroupe Thomas Pichon (secrétaire) et Simon Desoer (trésorier). Chaque saison, les membres disputent sur leur planche un championnat interne entre les mois d’octobre et de mai. Comptant une douzaine de "féristes", le club a remporté cette saison le titre de la division 3 du championnat fédéral et accédera l’an prochain à l’antichambre de l’élite de la Fédération de jeu de fer du Tournaisis. Pour son second tournoi, le "Gil Fer" a enregistré la participation de 68 équipes auxquelles on peut ajouter cinq inscriptions par sympathie. La finale a mis aux prises Pascaline Letellier et Sébastien Merchez des "Amis Brogteux" à Damien Cabo et Julien Haumont des "Escampeux de Tournai". Sur le score de 24 à 12, Damien et Julien se sont imposés.