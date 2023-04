Un rescapé d'un convoi vers Auschwitz témoigne à St André (Ramegnies-Chin)

L’homme, invité par la professeure d’histoire et de religion, Élise Poissonnier, a été reçu dans l’établissement afin qu’il puisse partager son vécu avec une centaine d’élèves dont le programme de l’année aborde la Shoah et la Seconde Guerre mondiale.

"En classe, nous voyons beaucoup de témoignages de personnes décédées, c’est important pour les élèves de rencontrer quelqu’un qui a vécu ces événements. Dans l’interaction, on sent bien que l’émotion est plus vive", assure la professeure.

Son échappée du convoi

Simon Gronowski raconte comment il a vécu l’occupation allemande à Bruxelles. Le petit garçon qu’il était a été privé d’école, puis devait arborer une étoile jaune sur ses vêtements, une stigmatisation qui l’a amené, sa famille et lui, à finalement se cacher pendant plusieurs mois. À l’âge de 11 ans, en 1942, il a été emmené avec sa mère et sa sœur à la caserne de Malines où ils ont séjourné avec d’autres Juifs, tous entassés dans des conditions déplorables, jusqu’au jour où il a été conduit en convoi pour Auschwitz, sans le savoir. Grâce à des résistants, son train a été une première fois ralenti à Boortmeerbeek, ce qui a encouragé des personnes à bord à tenter d’ouvrir les wagons de l’intérieur. "Ma mère me réveille. Le train roule, mais la porte est ouverte, et je sens l’air frais entrer dans le wagon. Ma mère me prend par la main, me conduit vers la porte. Deux, trois personnes sautent devant moi, dont une femme. Quand c’est à mon tour, ma mère me fait asseoir sur le bord du wagon puis me fait descendre sur le marchepied, elle me tient solidement par les vêtements et les épaules, et moi je me redresse, je suis en équilibre. Au début je n’ose pas sauter, le train va quand même vite, et ma mère me le dit: “Le train va trop vite” , ce sont les derniers mots que j’ai entendus de ma mère. Le train, tout d’un coup, ralentit et j’ai sauté. J’atterris, je ne me fais pas mal, je suis debout. Le train continue à rouler doucement, j’attends ma mère. Je crois qu’elle va me suivre, mais ce n’est pas le cas", a raconté Simon Gronowski aux élèves.

Le gamin qu’il était a été recueilli par un gendarme d’une petite ville du Limbourg où on l’a aidé à regagner le foyer de son père à Bruxelles. Heureusement, jusqu’à son arrivée à Schaerbeek, Simon ne fut jamais contrôlé et a ainsi pu continuer à se cacher jusqu’à la fin de la guerre. Sa mère et sa sœur ne sont jamais revenues des camps et son père, déjà très malade, est mort de désespoir quelques semaines après la libération de Bruxelles.

Engagé pour la démocratie

En plus de raconter son histoire et la manière dont il a pu échapper à une mort certaine, Simon Gronowski a surtout tenté de sensibiliser les jeunes à l’importance de la démocratie. "C’est mon devoir, ma mission, que de prévenir des dangers de l’extrême droite qui est le berceau du fascisme, de l’antisémitisme, du racisme et de la haine. Je ne dis pas que tous les citoyens qui votent pour ces partis sont des fascistes, ils sont juste perdus et certainement désespérés. Ce sont les dirigeants de ces partis qui représentent un véritable danger. La lutte contre le fascisme passe par l’information, l’éducation, le devoir de mémoire mais surtout le vote", explique le rescapé.

Les élèves ont été touchés par le récit et le message de Simon Gronowski et une vingtaine d’entre eux ont souhaité rester après les cours pour discuter avec ce témoin de l’histoire. "Ils deviennent ainsi témoins à leur tour", se réjouit l’invité du jour.