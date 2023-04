Deux soirées stand up, en deux lieux, ce vendredi, à Tournai

"C’est un peu un hasard parce qu’habituellement, il n’y a pas beaucoup de scènesdans la région pour permettre aux humoristes de s’y produire, relève Aniéla Hubaut, organisatrice de Tertous en scène. Avec mon compagnon Valentin Recq, lui-même stand-upper (Valou), et qui s’est déjà produit au Stand Up Comedy de Mouscron, nous avons voulu organiser une scène ouverte à Tournai afin de faire découvrir les joies du stand-up à un large public et de permettre à des jeunes talents de se produire, et peut-être même de se faire repérer." Assez symboliquement, car c’est là que Valou a présenté ses premiers sketchs, c’est à la Maison de jeunes Masure 14 que le public pourra apprécier un beau plateau d’humour avec des humoristes venant de Belgique et de France: Thomas, Romain, Guillaume au micro, Robby et Marie.

Des projets pour faire revivre la JCI Tournai

L’autre événement, Le Stand Up Comedy se tiendra au Hall 3, et est organisé par la JCI (Jeune chambre internationale) Tournai. "La soirée qu’aucune télévision n’a voulu faire mais que la JCI a faite", annoncent les organisateurs. "Nous relançons la JCI Tournai qui a été l’une des locales les plus actives à une certaine période, expliqueMorgan Deschoemaeker, l’un des membres. Dans ce cadre, et pour être reconnu comme une ASBL, nous devons créer deux commissions, soit mener deux projets ; le premier est cette soirée de vendredi." L’événement est organisé en collaboration avec le Quai des Bananes qui propose chaque mois le Comic Room Comedy en invitant sur scène les jeunes talents du Rire-Jeu. "Les humoristes (NDLR : Mike, Jibou, Tony, Thomas et Soufleblond) ont préparé des sketches hilarants sur des sujets variés de la vie quotidienne, la culture populaire, les relations, et bien plus encore. Après le spectacle, nous proposons une soirée gratuite avec DJ Run pour continuer la fête et danser jusqu’au bout de la nuit."

La JCI Tournai plenche déjà sur ces autres projets. "La deuxième commission consiste en le développement d’une équipe de “drone soccer”, ajoute Morgan Deschoemaeker. Nous sommes en train de construire les drones avec des jeunes de Port’Ouverte. Notre objectif est de créer d’ici juillet une équipe compétitive et participer à des matchs amicaux et officiels d’ici à 2024. Pour l’année prochaine, nous envisageons aussi l’organisation d’une balade gourmande et d’un salon job étudiant horeca. À côté de cela, la JCI, ce sont aussi des moments de rencontres et d’échanges."

"Tertous en scène", le 14 avril, à 20 h, à la MJ Masure 14 (7, rue As Pois). Entrée gratuite.

"Stand Up Comedy", le 14 avril, à 20 h, au Hall 3 (44, avenue de Maire). Entrée: 10 € (prévente) – 15 € (sur place). Soirée DJ gratuite à partir de 23 h.