Les services de police avaient été appelés par le frère du prévenu le 8 mars 2022. Marc aurait répandu de l’huile sur l’allée de son garage. Lors de l’arrivée de la police, il s’était énervé et avait insulté les agents.

"Cela faisait plusieurs semaines que j’étais filmé par mon frère alors qu’il n’avait pas le droit. J’ai tenté de porter plainte plusieurs fois mais il ne s’est jamais rien passé. Alors, quand j’ai vu qu’ils sont arrivés directement lorsque mon frère les a appelés, je suis sorti de mes gonds. J’étais alcoolisé en plus". L’avocat de la partie civile a souligné la grosse résistance du prévenu. "Mon client a eu 25 jours d’incapacité de travail. C’est un policier, donc sa blessure au dos impacte son travail mais également sa vie personnelle. C’est un grand sportif pour qui la pratique du sport est devenue compliquée" plaide-t-il.

Courtois au commissariat

La substitute du procureur du roi explique que lors de l’interpellation, Marc se débattait énormément : "Il faisait preuve d’une très grande résistance. Il a tenté de les pousser en continuant de les insulter. Un pompier a dû intervenir pour aider les deux policiers à le maîtriser. Il a déjà été condamné en 2018 pour des faits similaires".

Elle requiert 4 mois.

Marc est en aveux et avait fait preuve de courtoisie lors de son audition au commissariat. "L orsqu’il a été entendu, tout s’est passé cordialement, explique son avocat. Il dira qu’il savait qu’il devait agir ainsi pour se faire remarquer et se faire entendre. Mais il a agi avec une violence intolérable. Il a entamé un suivi auprès des alcooliques anonymes et un suivi psychologique".

La défense a demandé un sursis probatoire pour qu’il poursuive son travail et son suivi psychologique ainsi que la réduction du préjudice sollicité par la partie civile : "L e tribunal ne dispose pas d’assez d’éléments concernant la blessure du policier. Jamais on évoque que quelqu’un ait été blessé, on ne l’apprend que deux mois et demi après les faits".

Jugement le 15 mai.