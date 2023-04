Le restaurant "Les Jardins du Patio’nément" (Tournai) primé par CAP48 pour l’engagement de personnes handicapées

"Ce prix récompense notre travail acharné et les nombreux sacrifices réalisés depuis bientôt 5 ans, notamment après avoir dû affronter la crise Covid, et après la crise énergétique, explique Guy-Eloi Lebrun, cogérant avec Maxime Defert. Ces deux crises successives nous ont confronté à certaines difficultés et nous ont obligé à nous réinventer continuellement pour y faire face. Avec la hausse du coût de l’énergie, il a fallu revoir les horaires d’ouverture, adapter quelque peu notre carte, installer des panneaux solaires, etc. Toutes ces adaptations, cela a été assez énergivore et fatigant… À cause de cela, on se retrouve davantage dans une situation de survie en mettant tout en œuvre pour maintenir le restaurant ouvert et les emplois, que dans une perspective de développement que ce soit au niveau des projets ou de nouveaux engagements."

La richesse de la différence

Ce prix salue en tout cas la volonté de Guy-Eloi Lebrun et Maxime Defert de montrer que chaque personne, malgré ses différences, a sa place dans la vie professionnelle. "Nous voulons promouvoir l’emploi de personnes différentes dans notre société. Nous avons la certitude que chaque individu a sa place dans le milieu professionnel et peut s’y intégrer. La différence et la mixité sont une richesse trop peu exploitée !" Ils peuvent compter sur la présence à leurs côtés de Benoit, Elodie, Lizzie, Henri et d’un stagiaire en parc et jardin. "C’est aussi une belle reconnaissance pour eux et une mise en valeur de leur travail", insiste Guy-Eloi Lebrun.

Inspirer d’autres projets d’inclusion

Grâce à cette récompense, le restaurant Les Jardins du Pation’ément bénéficiera d’une vaste campagne médiatique. "C’est dans cette perspective que nous avions posé notre candidature, à savoir montrer l’exemple et inciter d’autres entreprises ou restaurants à engager des personnes en situation de handicap. Nous montrons ainsi qu’un tel projet est possible, et enrichissant. L’inclusion de personnes différentes en milieu professionnel ça fonctionne ! Si par cette médiatisation, on peut sensibiliser et inspirer d’autres actions positives et significatives en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap… on aura tout gagné !"