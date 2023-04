"Au mauvais endroit, au mauvais moment" a ému les spectateurs de la Piste aux Espoirs

"Le lendemain, je me suis réveillé à l’hôpital, et je n’avais qu’une envie, déjà présente depuis la veille, aller faire pipi (rires)". Bien loin du ton dramatique, la comédienne aborde ses rêves brisés par les diagnostics, ses choix dictés par la peur et l’acceptation de ce nouveau corps qui lui a permis de se relever.

Alice Barraud a joué avec son lit d’hôpital, seul décor du spectacle. ©L.W.

"Les médecins voulaient m’amputer le bras", "Il fallait que je trouve un autre métier que voltigeuse", "Après cinq opérations et deux ans de rééducation, je me sentais comme une chaise cassée", "Je n’ai plus de sensation au bout de doigts", "Les psychiatres m’ont rangé dans la catégorie post-traumatique",…

Pour faire naître la beauté et les rires du chaos, la voix et le corps d’Alice Barraud se mélangent avec la poésie et la force de caractère.

Comme une symbolique, la voltigeuse a allumé la mèche d’un pétard avant d’à nouveau s’envoler dans les airs.