Soleil libre

"Dans la maison/des poèmes s’ouvriront peut-être/Offre-leur de l’eau ou du vin clair/la carafe laissera passer la lumière". Tout, dans ce recueil, est de l’ordre du cadeau. C’est le regard qui se sert à la table fleurie du paysage: "Je suis immobile/Je n’ai rien/tout m’est donné". Les couleurs signent des tableaux animés: "La pivoine s’éclaire de sourires/offre au vent son parfum/sans se soucier/ni d’où il vient/ni où il va". Un silence complice installe ses affûts: "Invisible courant/trahi par une feuille morte". La vie croise un "Monde immense ou petit/dont les limites/s’effondrent à chaque pas".

Philippe Mathy vit à Guignies (Brunehaut) et s’évade souvent vers la Loire, vers un autre village, en Bourgogne nivernaise. Ces deux lieux l’invitent à être le patient observateur que les lecteurs ont croisé dès ses premiers ouvrages: "Promesse d’île", "Un automne au creux des bras", "Une eau simple",… Sans doute cueille-t-il dans les peintures de Ramzi Ghotbaldine, originaire du Kurdistan, les éclats de beauté qui peuplent ses poèmes. Avec, en plus, des nuances et volumes évoquant d’autres régions du monde.

Six séquences poétiques se succèdent dans ce nouvel ouvrage. Chacune d’elles témoigne d’une vive complicité avec la nature, les éléments et le passant qui n’oublie rien de ce qui se trame, si près, si loin. "Où donc est la vraie vie/sinon dans un soleil libre ?/ On le porte en soi/il nous appelle/hors les murs". Le quotidien trace des sentiers inédits: confinement, appel de la rivière, "Orange rouge violet/le ciel ne sait plus/comment nous offrir/les signes d’un ailleurs". Les jours de canicule révèlent d’autres impressions, torpeur et inquiétude. "Le chien tremble/collé contre mes genoux". Vient l’apaisement des soirs, dans le repaire où se niche le poème.

"Derrière les maisons", Philippe Mathy, éd. L’Herbe qui tremble, 16€. Le recueil sera présenté à la librairie Chantelivre (quai Notre-Dame) le samedi 22 avril à 11h. Entrée libre.