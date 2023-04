Célébration du pont des Trous: la mémoire vive de Tournai dans un très beau livre

Une icône qui s’ignorait

Dans le prologue, Marc Quaghebeur montre comment le pont des Trous, lorsqu’il perd sa fonction défensive, s’enfonce dans un statut de simple ruine avant, bien plus tard, de ressusciter en monument emblématique de la cité. L’élément accélérateur aura été sa destruction en 1940 et surtout sa reconstruction de 1948.

Ainsi Victor Hugo qui consacre quelques lignes à Tournai évoque-t-il cathédrale et beffroi mais pas le pont des Trous. Même chose pour Pierre Nothomb, pourtant natif de Tournai dans son "Sens du pays" en 1930. Certes Lemonnier en parle dans son monumental "La Belgique" (1888), mais c’est le service minimum. Même si quelques auteurs centrés sur Tournai s’y intéressent dès le XIXe et dans la première moitié du XXe, les choses changent après-guerre. "Reconstruit, le monument défensif médiéval fait rapidement oublier l’arche brisée et le mur effondré de la courtine. Le pont peut dès lors devenir la troisième pièce maîtresse de l’iconographie mythique de la ville"

Ce n’est pas que les artistes n’avaient jamais utilisé ce point de vue (avant plan Escaut et pont des trous, arrière-plan cathédrale et beffroi), mais "désormais il fait blason" note Marc Quaghebeur.

Le voir à sa construction

Conservateur du musée d’histoire militaire de Tournai, Charles Deligne conte "une longue histoire de guerres, d’enceintes et de portes d’eau". C’est documenté et surtout contextualisé. Avec lui on "voit" la ville industrieuse, commerçante, dès la fin du XIIe sous Philippe-Auguste. On comprend aussi comment l’on en vient au début du XIVe à décider de relier, par des arches et une courtine, les deux tours déjà érigées. Sur base de toutes ses connaissances, Charles Deligne a produit un croquis de ce qu’était le "jeune" pont des Trous en 1340 lorsqu’il fut décisif dans la protection de la ville. Ce croquis a été traduit en aquarelle par Mireille Maquet.

Six siècles plus tard, le pont des Trous (qui avait échappé à la destruction en en 1918) est dynamité par les Anglais. Une autre histoire commence…

Patrimoine ou économie

Suivent deux chapitres orientés vers l’image: plans (le plus ancien sur lequel apparaît le pont des Trous date de 1582), dessins, gravures, tableaux, imprimés divers, brochures touristiques, photographies, cartes postales, etc. La variété des supports et des styles mériterait en elle-même une étude.

La vie fluviale, celle des bateliers notamment est évoquée autour du texte de Marie Gevers "Le voyage sur l’Escaut" (1947). C’était l’époque où les bateaux faisaient escale à Tournai…

L’air de rien, on touche du doigt la double existence du pont des Trous, à la fois élément rare du patrimoine et témoin, de plus en plus encombrant, de la vie économique.

Benoît Dochy parcourt l’histoire "belge" du pont des Trous sous un titre qui dit tout: "On en a toujours beaucoup discuté". Le détruire ? le déplacer ? le contourner ? le restaurer ? l’ignorer ? En résumé: patrimoine ou économie ? Et si le tourisme était le grand conciliateur… Cela fait près de deux cents ans que ces questions se posent.

Les faits, le commentaire

Restent les morceaux de bravoure. Il fallait bien que soit évoquée la démolition de 2019… Après avoir raconté les travaux de 1948, Norbert Piepers retrace au cordeau le cheminement du dossier "Seine-Escaut" qui a conduit à repenser les arches du pont des Trous. S’il y a des choses à ajouter ou à retrancher de son compte rendu, c’est vraiment de l’ordre de la virgule. Un texte factuel et osons le mot, objectif. On revit, une par une, les étapes que l’on n’évoquera plus ici.

Cette neutralité permet à Louis-Donat Casterman, dans la conclusion, d’exprimer un point de vue. Le directeur éditorial de l’ouvrage cible, sans les nommer, celles et ceux qui à ses yeux ont manqué d’humilité, de clairvoyance, de courage. À plusieurs reprises, on est passé à deux doigts de l’hérésie, au mépris de ce que souhaitait la population. "Il aura fallu le revirement assez culotté d’un ministre de l’Aménagement du territoire (NDLR Carlo Di Antonio), au printemps 2019 pour ramener le curseur à la mesure humaniste qu’il n’aurait jamais dû quitter."

Un vent d’optimisme

On retiendra enfin les mots d’optimisme et de confiance en l’avenir de M. Casterman: "Même si l’image que le monument offre désormais est franchement curieuse, elle est là, plutôt réconfortante […] car elle correspond aux vœux de la majorité des Tournaisiens, ce qui fait sa légitimité à défaut de sa créativité. La communauté qui vivra demain autour de cet emblème va se le réapproprier"

"Célébration du Pont des Trous". Cultura Memoria, Editions Wapica. Format 32 x 25 cm, 272 pages, cartonné, plastifié. 70 €. Le lancement de l’ouvrage s’effectuera au 24 rue Saint-Bruno "Union Collectif Workspace" du 14 au 16 avril, le vendredi à partir de 18 h, les samedi et dimanche de 10 à 19 h. www.editionswapica.be