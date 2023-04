WorldSkills: l’IFAPME (Tournai) abrite désormais un centre d’entraînement pour compétiteurs

Un partenariat est aussi établi avec Technicity.brussels, premier WSBTC labellisé en avril 2022 pour le Soudage, en synergie cette fois avec Technocampus à Gosselies.

Comme l’a souligné le Président de WorldSkills Belgium, Éric Robert: "WorldSkills Belgium crée des ponts entre les centres de formation wallons et ceux installés à Bruxelles. Cela permet aux équipes de formateurs de renforcer leurs propres pratiques pédagogiques grâce aux échanges entre eux. Cela leur offre aussi une visibilité belge et internationale."

Comme les Diables rouges qui ont leur centre d’entraînement à Tubize, les compétiteurs de l’équipe belge des métiers techniques et technologiques ont plusieurs sites d’entraînement dont, désormais, le site chez nous pour appréhender les technologies du froid. ©IFAPME

Le centre IFAPME de Tournai s’inscrit désormais dans le réseau des centres de formation qui offrent un perfectionnement d’excellence aux compétiteurs des Skills Teams (10 jeunes par métier issus de présélections et qui vont recevoir durant 6 mois des formations techniques, soft skills et transversales pour se préparer aux finales belges lors des Startech’s Days à Ciney Expo du 12 au 14 novembre) et aux "Red Bears", surnoms des jeunes Belges sélectionnés pour une compétition internationale.

"Devenir un WorldSkills Belgium Training Center, c’est d’abord avoir la volonté d’atteindre un objectif: devenir un centre de référence dans un métier pour pouvoir partager les enseignements des compétitions belges et internationales avec tout un secteur professionnel. Les WSBTC s’appuient sur deux axes forts: d’une part, une équipe pédagogique formée à encadrer les jeunes dans un métier sur base du référentiel mondial, le WorldSkills Occupational Standard (WSOS), et des échanges internationaux de bonnes pratiques, ainsi que, d’autre part, un centre équipé du matériel de pointe nécessaire pour le bon déroulement des formations métier ou la préparation des compétitions", résume Francis Hourant, Directeur de WorldSkills Belgium.

L’inauguration s’est tenue ce jeudi matin.. ©IFAPME

D’autres WorldSkills Belgium Training Centers seront inaugurés au cours des prochains mois afin de renforcer un réseau de centres de formation en Wallonie et à Bruxelles, visant à atteindre les standards internationaux pour, comme l’ont souligné tous les intervenants, répondre aux besoins des entreprises mais surtout, offrir le meilleur aux jeunes qui choisissent ces beaux métiers technologiques.