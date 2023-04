Tournai, Piste aux Espoirs: une drache nationale solaire

Un trio infernal

"Nous étions venus, adolescents, en 2007, présenter à la Piste – La burlesque attitude – , un numéro de diabolo , dans le cadre du concours réservé aux jeunes compagnies, précisent Gaëlle Coppée et Tom Boccara. Nous étions cinq, avec Clémence Gilbert, Yann Frisch et Amaury Vanderborght, que nous retrouverons ici au fil des jours !". Incroyables, ces retrouvailles et elles ne sont pas les seules puisque Denis Michiels, troisième larron de la Cie Scratch, présentait avec Gaëlle, en 2021, le joyeux "Mousse", déjà mis en scène par Bram Dobbelaere.

Trois jongleurs, sur la scène de la Maison de la culture, préparent la "première" de leur spectacle. "Quand il drache, le 31 juillet, jour de la Fête nationale belge, les festivités ne s’arrêtent pas. La drache est, par définition, subite, on ne l’attend pas et les gens s’adaptent à la situation. Au cœur des confinements, le seul moyen de surnager était de réagir en créant. C’est ce que nous avons fait. C’est aussi une histoire d’amitié, comme il y en a toujours eu dans nos propositions. L’amitié est une réponse à la vulnérabilité. Être ensemble aide vraiment à dépasser ce qui nous tombe dessus dans la vie."

Les artistes sont des as de la jonglerie. Leurs chemins se croisent depuis quelques années et les voici en trio, sinuant d’une situation quotidienne, petit crash ou détresse, à des lueurs bienvenues. Pour Denis, "c’est en jonglant que j’ai découvert les autres disciplines du cirque". Gaëlle a la certitude de "pouvoir exprimer beaucoup de choses en pratiquant cet art, notamment la place de la jongleuse dans un spectacle, le fait d’être humain avec cet objet multiplié, la balle". Tom perçoit que "ce spectacle est chargé d’une histoire commune et véhicule beaucoup d’émotions". Les artistes confient que plusieurs regards extérieurs leur ont permis de progresser et que l’accueil en résidence à Tournai est une fameuse étape dans un parcours, afin de "f aire surgir ce que la matière dégage".

