Bulle, magie et batterie

"Dès septembre, nous avons invité les enseignants à inscrire leurs classes dans la bulle culturelle – En Piste -, pour des moments d’immersion dans le monde du cirque", rappelle Isabelle Peters, coordinatrice des activités liées aux écoles. Pour les aînés, il s’agissait de réaliser des cahiers et carnets avec l’aide des ateliers du Livre de Mariemont. Le lien avec le spectacle de la Cie Scratch est évident: quand tout va mal, la créativité aide à relativiser le désastre. Quelques très belles réalisations de l’institut Saint-Luc sont exposées jusqu’à dimanche soir dans le barnum de la Maison de la culture. Les étudiants de Bruno Lombardo proposeront un atelier de "cadavres exquis" après la représentation du spectacle "Drache nationale" qui sera créé ce samedi à 14 h.

Les séances scolaires se sont ouvertes à de nombreuses classes de tous les âges. "Nous avons cherché à comprendre comment une personne peut être transposée dans les airs, comme si elle flottait", confiait Lucie après avoir vu "What if", mardi après-midi. "Génial que la magie fasse partie du cirque, pour du vrai, ajoutait Eliott, et pas avec des trucs connus". Pour Louane, qui a pu assister à une séance de travail ("Petroleo") proposée par deux jeunes Espagnols (Los Putos Makinas), "les centaines de cerceaux sont là pour inventer des jeux et plein de surprises".

Lundi déjà, "Foutoir céleste" a émerveillé son premier public scolaire belge. Le Cirque exalté a, ce vendredi après-midi, rencontré une nouvelle volée d’écoliers de la Bulle Piste. Ils sont venus de Gaurain, d’Anseroeul, de Saint-André Tournai après avoir tous participé, en mars, à un atelier guidé par Mômes Circus et la Maison de la culture. De plus, chacun a écrit, en classe, un poème court inspiré par le cirque, le mouvement, le rêve. Parmi les textes qui se rapportent davantage (avant de l’avoir vu) à "Foutoir céleste", voici celui d’Ursule: "Qui décore la montagne ?/ La cueilleuse de neige/en short/sur une batterie géante".

La surprise, pour chacun de ces enfants, fut de recevoir un sac Piste aux Espoirs avec son poème inédit imprimé sur le tissu. "Pour le repassage, ce fut un sac à la fois, et il y en a bien une centaine", souligne Isabelle Peters, ravie du travail d’équipe. Après la représentation de "Foutoir céleste", les écoliers ont pu poser des questions à l’équipe artistique et sa metteure en scène trapéziste, Sara Desprez. "D’où vient l’idée de votre spectacle ?", "Avez-vous un autre métier ?", "Est-ce qu’il existe des écoles pour apprendre le cirque ?" Et c’est avec un paquet de vitamines poétiques qu’il sont repartis vers l’école.