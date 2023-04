Tournai : la Piste aux Espoirs, c’est aussi de la jongle culinaire entre burger, wrap et plat du jour…

Sur le parvis de la maison de la culture, les sens sont en éveil. L’odeur des gaufres vendues par quelques bénévoles indique le chemin vers l’espace barnum du festival. Plutôt salé que sucré ? Ce n’est pas un problème ! Avant et après les spectacles, les guinguettes Barc de Bruxelles sont aussi présentes pour vous remplir l’estomac. Elles qui ont l’habitude d’investir les parcs de la capitale durant l’été cuisinent burgers, wraps et une surprise du chef chaque jour avec surtout beaucoup de légumes. "La difficulté, c’était de trouver un catering qui puisse s’adapter au public, mais aussi aux artistes, parce qu’ici, tout le monde mange au même endroit. Je voulais qu’il y ait cette convivialité. Finalement, tout a été une question de rencontre. Je mangeais une fois avec Noémie, l’une des membres des guinguettes, et puis elle a parlé du festival à son patron. Je n’ai que des bons retours", confie Constance Paris, la coordinatrice de la Piste.