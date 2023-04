Fenêtres ouvertes

En prose comme en poésie, une quinzaine de participants déclinent le thème de l’année culturelle. De l’escargot à la cité, de la vie intérieure à la quête des étoiles, une intéressante moisson a guidé la compagnie tournaisienne. Marie-Christine Degraeve a puisé, dans le répertoire des XXe et XXIe siècles, de belles pages littéraires.

"Dans un pays lointain, tellement lointain qu’il n’existe pas, une jeune femme portait une porte", écrivait la romancière Claire Poirson. Des auteurs évoquent l’habitat de différentes régions du monde, la détresse d’un naufrage, l’exil, les conflits de voisinage, le dernier refuge, les retrouvailles, la Ville Lumière… Une chanson de Françoise Hardy (La maison où j’ai grandi), une autre de Bénabar (Quatre murs et un toit), un récit de Nicole de Buron, des poèmes de Maurice Carême (Fantaisie, La Margot, L’étrange auberge…) mais aussi une nouvelle de Nathalie De Romée, des extraits de romans poétiques de Nancy Huston, Antoine Wauters… Le récital plonge en quelques abîmes avec Kenan Gorgün et Jacqueline Harpman, témoins d’autres explorations humaines.

Entre les pages, les chansons et partitions choisies et interprétées par Bertrand Schot éclairent le propos. Les comédiens s’adressent au public, relayant avec aisance le questionnement ou le constat des écrivains. Humour, gravité, fantaisie, histoires d’ici et d’ailleurs: toute une maisonnée révèle le vaste champ d’un thème arpenté avec patience et passion. Une lettre d’une voisine du sixième fustigeant la locataire du septième, une discussion houleuse entre mère et fille à propos de l’occupation d’une chambre, une étape de vie d’un vieux résident, une comptine de la maison, une proposition pour habiter harmonieusement son corps: chaque texte offre un aperçu différent du sujet. Sur scène, se relaient Chantal Decocq, Lilly Bruggeman, Gillian Glorieux, Myriam Grolet, Chiara Minne, Célia Kohen, Malou Bouillon, Victoria Loix, Luz Rasson, Olivia Lamesch, Maëlle Rooryck, Héloïse Liénart, Pascal Winberg, Camille Duret, avec l’aide du régisseur plateau Guillaume Dewitte.

"Là où j’habite", conservatoire, place Astrid, Tournai. Entrée libre, vendredi 8 avril à 16h30 et à 19h.