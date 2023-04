Bons baisers d’Okidok au vernissage de la Piste aux Espoirs

"Qui aurait cru une telle évolution ?", indique le président en brandissant joyeusement le premier programme de 1989, bien épais alors qu’il n’y avait qu’un seul après-midi de festivité, et celui de 2023.

Depuis une vingtaine d’années, chaque édition de la Piste s’associe avec le secteur art plastique de la Maison de la Culture. "Il y a eu beaucoup d’expositions de photographes et d’illustrateurs jusqu’ici. Mais quand Constance Paris, la coordinatrice, m’a parlé du travail de Tom Lombardo, plasticien, de Bélinda Macri, plasticienne plurielle et de Florian Debal, designer, cela nous a semblé une évidence", explique Greg Van Laeken.

Dans le hall d’entrée de la MC, l’installation de ces trois artistes prend la forme d’une grande fresque où plusieurs silhouettes lévitent. "L’œuvre a été réalisée pour une autre exposition, mais on voulait qu’elle puisse revivre. On a trouvé cohérent de la proposer lors de la Piste", précise Tom Lombardo.

Le duo Okidok s’est présenté pour la première fois à la Piste aux Espoirs en 1991. Les clows n’avaient alors que 15 ans. ©L.W.

Après avoir dédié cette édition à Pierre Beudin, l’un des fondateurs du festival malheureusement décédé en juin dernier, François Guilbert a invité les Okidok. Les clowns sont passés parmi les participants de l’inauguration tamponner les joues, les crânes… et les fesses (on ne citera pas de nom, mais ça commence par Xavier et se termine par Sourdeau) de baisers.