Tournai : trente "jouteurs" pour trois jours d’improvisation au Foyer Saint-Brice, du 7 au 9 avril

"C’est un événement qui nous tient à cœur, parce qu’il réunit des troupes que l’on connaît parfois depuis une dizaine d’années."

"Comme une seconde famille"

Contrairement à d’autres compagnies de la région, les Zatilas se tournent davantage vers l’international. "On participe à beaucoup de rencontres en France. Ça nous permet de faire connaissance avec des troupes plus lointaines, de créer des liens d’amitié. Les jouteurs qui débarquent ce week-end, c’est presque comme une seconde famille", poursuit l’intéressé.

Si les Aixois et les Rouennais sont des habitués de la cité des Cinq Clochers, Improcité fera sa première apparition sur la scène tournaisienne du foyer Saint-Brice. "On les a rencontrés l’été dernier lors d’un rassemblement qui réunit 150 jouteurs près de Clermont-Ferrand. Les liens qui se sont tissés sont déjà forts et se traduisent par leur venue ce week-end. "

Alors, comment battre la France dans une compétition internationale ? Réponse vendredi, samedi et dimanche, devant un public acquis à la cause des Tournaisiens. Ce n’est pas parce que notre ancien Premier ministre chante la Marseillaise quand on lui demande de fredonner la Brabançonne que les trois troupes françaises débarquent en terrain conquis…

Deux matchs de 45 minutes par soirée. Rdv vendredi, samedi et dimanche à 20h au Foyer Saint-Brice (55 rue Dusquenoy). Réservations au 0477/04.19.55, sur la page Facebook Impro Tournai – ATI ou sur info@zatilas.be