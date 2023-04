Cadeau des dieux

Derrière les gradins où s’est installé un nombreux public, ça roule, ça court et virevolte. Le couloir haut perché voit défiler tout un collectif habile qui finit par débouler sur la piste scénique. La joyeuse équipe défile en portés et cavalcades, un fauve croise son itinéraire.

De qui le vélo est-il la charpente ? Un coyote sur BMX traverse l’existence d’une meute qui n’a rien de féroce. La tendresse circule entre les êtres, comme le ferait la brise au cœur d’un paysage agité. Même le souffle du jongleur convoque une tempête de quilles blanches, autant de flammes neigeuses.

Le silence s’invite à la fête avant l’étourdissement, tandis qu’une rivalité s’éveille. Qui gagnera la lutte, le carnivore ou le bûcheron ? Et toujours, un guetteur s’immisce dans la mêlée qui repart, trouble la cérémonie païenne et son effervescence.

Le trapèze emporte la légèreté d’une danseuse, Petit Prince aux étoiles, jusqu’à la voûte. Indocile, elle s’élance plus haut que son ombre, entre rire et ivresse. "Est-ce que j’ose ? Je me sens guerrière, puissante, sauvage", dira-t-elle sur le plancher retrouvé, tandis qu’une reine s’installe parmi des choristes pour un nouveau rituel.

Abeille ou princesse ? La procession reprend sa course furieuse, une louve et ses acolytes défilent en rock, en figures acrobatiques musclées. Quel feu terrien habite cette tribu venue d’un lointain Nord, celui des Amérindiens ? Les cascades vocales et gymniques hèlent une autre dimension.

Le Cirque exalté renoue avec des traditions revisitées. Il offre une suite d’émotions collectives qui vont bien au-delà des prouesses et performances. Le public est convié, dès les premières minutes, à "se connecter au sauvage". Avec l’enthousiasme d’un témoin ébloui.

"Foutoir céleste" sous chapiteau, plaine des Manœuvres, samedi 8 et dimanche 9 avril à 16 h 30. Billetterie: Maison de la culture. 069 253 080