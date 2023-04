Coups de cœur des guides de Tournai (13/50): l’empêche-pipi n’a pas fini de surprendre

Tout à coup, une envie soudaine, un besoin pressant, je ne peux plus attendre… Pas la peine de chercher une pichataine (urinoir), elles ont disparu depuis belle lurette. Je cherche donc un endroit plutôt discret où je pourrai me "soulager" ; voilà l’église Saint-Piat mais le Pichou m’observe et Dieu aussi peut-être…

La résistance a ses limites…

Je n’ose pas, je résiste et je poursuis donc mon chemin en montant vite la rue des Jésuites. Impossible d’aller plus loin, je n’en peux plus ! Ouf, je repère un petit coin peu éclairé: le lieu est idéal et personne devant moi ni derrière moi ; je m’arrête et non sans difficulté -le stress sans doute – je prends la chose en main et je fais "mon affaire", je suis le Manneken-Pis tournaisien, je me sens de mieux en mieux… mais que se passe-t-il ? je suis "inondé", mes chaussures, mes chaussettes, mes bas de pantalon… quelle bévue: j’ai été piégé par un empêche-pipi !

Penaud, je rentre chez moi, sans faire de bruit, mais comment vais-je expliquer cela à ma chérie ? Pas fier.

Pour éviter pareille mésaventure, plusieurs solutions possibles: boire quelques verres en moins et connaître les coins à éviter en lisant le livre de Jacky Legge: "Les empêche-pipi. Un oubli architecturé." (Ed. Maison de la Culture de Tournai. 2003).

En dépit (ou en raison) de son utilité publique, cet ouvrage de Jacky Legge est malheureusement épuisé. Il reste une bonne vingtaine d’empêche-pipi en ville. Celui de la rue des Jésuites ici évoqué (sur la droite en montant, juste après de la rue de la Ture) est l’un des plus beaux. Le plus long ? C’est celui du passage couvert à la ruelle d’Ennetières. Les plus discrets sont ceux de la gare, dans le passage, couvert aussi, côté gauche, l’architecte Beyaert les ayant intégrés dans ses plans.