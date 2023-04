Tournai: "Léa", un court-métrage de Vidénéo pour dire la maltraitance des aînés

"Cela faisait un petit temps que nous voulions réaliser un court-métrage mais nous n’avions pas de scénariste. Puis, lorsque Maryse (Six) a intégré notre atelier, elle a proposé d’écrire un scénario et le projet a pris forme", explique Alain Carette, fondateur de Vidénéo. Le film d’une vingtaine de minutes, raconte l’histoire de Léa, une aînée victime d’un AVC, envoyée en maison de repos le temps de se rétablir. Malheureusement, son fils va en profiter pour récupérer sa maison et l’envoyer dans un home. "C’est un film émouvant sur la maltraitance des aînés. Un sujet qui nous touche tout particulièrement et dont il est important de parler. Le but était de porter un regard sur le problème de certains aînés et de sensibiliser un public plus large", confie Maryse. Le film a entièrement été réalisé par les membres du groupe. "Cela a été un travail collectif, qui a demandé beaucoup de temps et d’énergie. J’ai réalisé le scénario et j’ai repéré les lieux de tournage. Je me suis occupée des décors et costumes. Il y a eu tout un travail en amont qui duré environ un mois", explique la scénariste qui a été prof d’artisanat en école normale, a écrit une dizaine d’ouvrages sur les origamis et produit des spectacles pour enfants.

Parmi les acteurs, Annette Duhamel dans le rôle de Léa, Jean-Pierre Demarke, dans le rôle de son ami et Sébastien Cornillie dans le rôle du fils de Léa. "Jean-Pierre et moi, nous nous connaissons bien car nous sommes dans le même groupe de théâtre. Nous tournons souvent des publicités et parfois des petits rôles dans des films" explique Annette Duhamel. Cependant, pour le musicien Sébastien Cornillie, c’était une première ! "J’ai toujours été intéressé par ce monde-là et je suis ravi d’avoir franchi le pas. Comme c’est un film sans budget, tout le monde était là pour la cause et chacun s’est donné à fond pour sortir un beau projet. On a tous travaillé dans une bonne ambiance ", révèle Sébastien. Le groupe se dit prêt à tenter une nouvelle expérience. "On va recommencer, c’est une aventure qui nous a beaucoup plu. Même si le manque de budget est un frein. Vidénéo est disponible pour tout type de projet… en échange d’une petite contribution. Ceci nous permettra de réaliser d’autres courts-métrages et d’autres beaux projets" précise le fondateur.

Le film est à voir sur la chaîne YouTube de Vidénéo. Le mercredi 31 mai à 18 h 30, le Cercle Ouvrier organise une projection gratuite, au Square Cardaigne à Mouscron