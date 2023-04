Un nouveau restaurant à Tournai: La Tour Blanche revit grâce au chef Logan Renders

Le parcours du jeune Tournaisien de 29 ans est assez atypique. "J’ai suivi une scolarité à l’école des Frères, et puis au Collège Notre Dame de Tournai en option latin-grec, explique-t-il. Après un tel parcours, on s’oriente vers des études universitaires ou en hautes écoles, et assez difficilement vers la cuisine… et donc j’ai choisi le droit, en bachelier, à Tournai."

Pourtant la cuisine a toujours titillé le Tournaisien. "C’est un peu une passion que l’on partageait en famille ; j’aime bien les bons petits plats et me mettre derrière les fourneaux." Après une première expérience professionnelle dans le secteur du droit, l’évidence est là: c’est dans la cuisine qu’il trouve du plaisir, de la passion, un épanouissement et une valorisation. "Je me suis rendu compte que le travail de bureau, ce n’était pas ce que je voulais faire toute ma vie. Comme j’étais encore jeune, c’était le moment ou jamais de me lancer dans un nouveau défi et je me suis inscrit à l’IPEPS de Leuze pour une formation en cuisine en cours du soir."

De belles expériences ponctuent son parcours, au sein de la brasserie de la Diôle et ensuite au restaurant de Your Nature. "Mais j’avais toujours dans un petit coin de ma tête, l’envie d’ouvrir mon propre restaurant pour exprimer ma cuisine personnelle. Dans un même temps, le groupe politique Les Engagés cherchait à redynamiser le rez-de-chaussée du bâtiment, dont il occupe l’étage. Et donc, le projet a pu se concrétiser au centre de la ville de Tournai."

Logan Renders pourra compter à ses côtés, en cuisine et en salle (40 couverts), sur la présence d’amis. "Je suis le plus vieux dans l’équipe, rigole-t-il. Il y aura Martin, Bastien et Cheyenne. Tout est réuni pour travailler dans la bonne humeur et apporter une ambiance conviviale et cosy au sein du restaurant."

Dans les assiettes, le chef apportera une cuisine moderne, innovante, créative et travaillée maison. "J’ai envie de redonner à l’appellation “restaurant” ses lettres de noblesse. avec le travail de tous les produits par le cuisinier. Je vais préparer des produits assez simples, frais et locaux, mais pas d’une manière déjà vue et revue. Le but est de redécouvrir les mets de tous les jours et de les associer à des saveurs nouvelles, et permettre ainsi aux gens de découvrir des nouvelles choses. La carte sera changée tous les mois, et pour les vins, je fais appel à des petits vignerons indépendants que l’on ne retrouve pas ailleurs." À midi, le chef de cuisine proposera un menu lunch "du marché".