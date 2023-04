Édouard Tréhoux repose dans une tombe désormais "historique"

Une cérémonie en mémoire d’Édouard Tréhoux, créateur des géants tournaisiens, a eu lieu ce vendredi 31 mars à l’occasion de la restauration de sa tombe située au cimetière du Sud. Avec en tête, le Ath Street Band, l’arbalétrier Clovis et le benjamin des géants, Saint-Georges, le cortège a traversé les allées pour rejoindre la sépulture tombée dans l’oubli. "Il y a quelques mois, Jacky Legge a contacté la Compagnie du Serment de l’Bancloque pour le nettoyage de la tombe de Tréhoux. La dalle a été démoussée, la vierge restaurée et la dorure remplacée en collaboration avec la Commission Cimetières et les services communaux. On a remarqué qu’aucune indication ne permettait d’identifier ce personnage qui fut également un prisonnier politique ainsi que son lien avec le monde des géants. Alors, on est allé plus loin" , explique Thierry Glorieux, un des responsables de la Compagnie.