Clémence Gilbert, tournaisienne d’origine, se réjouit de revenir à la Piste aux Espoirs

Quelle discipline vous enseigne l’école de cirque tournaisienne ?

J’ai commencé par le trapèze. Vers 13-14 ans, je me suis mise en duo avec un certain Amaury pour pratiquer cette discipline. On a fait des tournées dans divers festivals pour adolescents. Notre numéro a même été programmé à la Piste aux Espoirs de 2007, lorsque ce n’était encore qu’un seul spectacle sous chapiteau. C’est avec Mômes Circus que j’ai découvert le cirque et puis, avec Amaury, les spectacles à l’étranger. J’ai arrêté pendant deux ans pour entamer des études en histoire de l’art option musicologie, donc rien avoir (rires). Mais finalement, j’avais vraiment envie de faire du cirque.

Vous cherchez donc après une école spécialisée…

Oui, d’abord à Londres. Je suis entrée avec une Anglaise pour faire du trapèze. Ensuite, je suis partie en France, à Lomes et Amiens, pour apprendre les portés acrobatiques.

Deux collectifs vous intègrent en 2016…

Le collectif Projet. PDF (Portés de Femmes) et en parallèle, la compagnie XY où je rencontre mes deux complices actuelles. On a travaillé ensemble pendant quelques semaines pour voir ce que ça donnait.

Et ça a matché puisqu’en 2018, la Triochka se crée…

On a monté deux numéros en fonction de deux disciplines: les colonnes à trois où en gros, on s’empile, et les jeux icariens qui peuvent s’apparenter à de l’acroyoga, mais en plus dynamique.

Ce sont ces portés que vous présentez dans Top Down ; que raconte ce spectacle ?

Ce sont trois personnages qui ont des relations de pouvoir établies depuis longtemps. À un moment donné, l’un en a marre et casse cette hiérarchisation. La question est de savoir comment changer les rapports que l’on peut avoir pour fonctionner ensemble. Il y a tout un processus de domination, de soumission et d’émancipation.

Est-ce particulier pour vous de revenir après toutes ces années à Tournai ?

Ça faisait longtemps que j’avais envie de venir jouer dans la ville. Je crois que c’est même la première fois où je suis en tant qu’artiste professionnelle. Dans mes souvenirs, la Piste était festive. J’arriverai deux-trois jours avant la représentation pour profiter du festival et voir mes parents.