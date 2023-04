Gabrielle écrit...

En émotions, ils ont retracé avec talent le calvaire de l'héroïne tournaisienne, fusillée à l’âge de 23 ans ©EdA

Eva, Emie et Anna, Collégiens à N-D de la Tombe, rappellent le parcours de Gabrielle, non dès sa naissance le 20 février 1893 au Luchet d'Antoing, mais dans son engagement auprès des Renseignements anglais, son réseau, ses rapports, les perquisitions, son arrestation en mars 1916, sa mort au Tir national.

Jamais, sa bravoure ne faiblit, elle fait front et écrit : "Ici, je suis devant l'ennemi. Mon droit et même mon devoir sont de le mépriser, de lui résister. Je suis une espionne, dites-vous! C'est un mot qui me répugne et pourtant, si c'était à refaire, je recommencerais avec enthousiasme, tant est violente la haine que j'ai pour votre race!"

Le quotidien d'une prisonnière est illustré, avec les élèves du Conservatoire, au fil de lettres. Sans trace de plainte, de larme, elles témoignent plutôt d’encouragements, de mots de tendresse, d'adieu assumé, jusqu'au bout, marqués par son héroïsme.

"Vous allez voir comment une femme belge sait mourir". Elle ne plie pas, refuse le bandeau noir, tombe après ce cri inachevé "Vive le Roi".

"La liberté fut assassinée"

Présidente nationale du Souvenir G. Petit, Mireille Winberg évoque les principaux éléments d'un monument à la symbolique véridique avec cette jeune femme forte et fière, entrevoyant le ciel que lui désigne une créature ailée.

Les interventions se font ensuite plus généralistes, telle avec Léon De Turk, président national de la FNC, coorganisatrice de la journée; il parle, dans les deux langues, d'Union, de compréhension, de luttes partagées.

Quant au bourgmestre de Tournai, il réagit à l'iniquité de la sentence mortelle; pour P.O. Delannois "le 1er avril 1916, la liberté fut assassinée". et rappelle d'autres martyres qui "se sont levées pour refuser l'intégrisme, la barbarie".

A Bruxelles, malgré une pluie diluvienne, un dépôt de fleurs s’est tenu, marqué par la reconnaissance nationale. ©EdA

La ministre de la Défense s'axe sur la liberté et la paix. Ludivine Dedonder jette un regard hors frontières et note que les Droits de l'homme sont encore bafoués et joint des exemples parfois récents avant de retrouver l'héroïne du jour dans son périple mortel.

En une évocation très libre, deux proches, un soldat allemand et Gabrielle Petit incarnée par Anne-Sylvie Remue, proposent une Tournaisienne qui chante son désarroi, son désespoir face à la barbarie jusqu'au coup fatal.

Officiels et délégations tournaisienne et bruxelloise se sont retrouvés pour un dépôt de fleurs. C'est en cortège animé par un groupe de reconstitution militaire que fut gagné l'hôtel de ville où Mireille Winberg rappela, en historienne, le destin d'une petite fille orpheline de mère, ballottée d'écoles en institutions et trouvant enfin sa voie dans l'action, dans ces missions d'espionnage qui la conduiront à la mort,

Projet de "Jardins de la paix"

"Elle est une véritable icône de la Résistance, une pionnière dans l'émancipation progressive des femmes", P.O. Delannois rappelle aussi la place de G. Petit dans le Panthéon des femmes remarquables du pays. Il évoqua avec Léon De Turck ce projet de "Jardins de la paix" puisque l'un d'eux sera inauguré en 2024 au Square Anne Franck.