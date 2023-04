Ere : la rue des Coquelicots en travaux jusqu’à début juillet

La seconde phase concernera la réfection de la voirie, depuis ce même point jusqu’à la chaussée Romaine (sans aucun doute la partie la plus dégradée).

Dans son communiqué, la Ville de Tournai indique une fin de chantier prévu au 7 juillet 2023.

La vitesse sera limitée à 50 km/h entre le terrain de foot et la rue de la Forge et à 30 km/h entre la rue de la Forge et la rue de Willemeau.

Plusieurs dispositifs visant à réduire la vitesse (trois coussins berlinois) seront posés dans la partie résidentielle de la rue. "C’est un chantier que les riverains attendaient avec une grande impatience, tant l’état de la route était devenu désastreux", confirme l’échevine des travaux. La nouvelle a été accueillie positivement aussi par la ferme des Coquelicots, dont le magasin reste ouvert aux horaires habituels.

Plus détérioré que prévu

Les 850 mètres de voirie seront totalement refaits à neuf. "Nos équipes sur place ont eu la mauvaise surprise de voir que les dégâts n’étaient pas qu’en surface, mais à une profondeur plus importante. Or, plus on creuse, plus cela devient difficile à traiter. Mais c’est un contretemps nécessaire pour repartir sur de bonnes bases et consolider le futur revêtement", indique Laurence Barbaix. L’échevine précise que cette mauvaise surprise n’aura pas forcément d’incidence sur la durée des travaux, qui dépendant aussi d’une météo "particulièrement catastrophique" pour le moment. Comme en témoignent les barrières disposées à chaque extrémité de la rue, qui ont cédé aux bourrasques, ce vendredi. Des déviations sont mises en place et l’accès aux propriétés privées, aux commerces, ferme et terrain de foot restent garanti durant les deux phases.