Office du Tourisme, Guides, Tourisme et Culture: saison chargée pour triple anniversaire joyeux à Tournai

siècle dernier un "bureau de renseignements gratuits pour les étrangers" dans une aubette -elle sera prochainement restaurée – du parc Crombez…

En 2022, 65 000 personnes (70% de Belges, 30% de Français, Hollandais, Italiens, Espagnols, etc.) ont franchi les portes de l’institution dirigée depuis 2015 par Eva Demeulemeester. Soit plus du double des chiffres enregistrés en 2019, avant la crise sanitaire. Appréciable redémarrage !

Eva Demeulemeester confie au passage: "ce cadre urbain exceptionnel, marqué par mille histoires et anecdotes, c’est notre terrain de jeu". On ne compte plus la variété des services proposés par l’Office du Tourisme, dont le bâtiment est en lui-même une attraction, note M. Robert.

Des guides inventifs et créatifs

L’École des Guides de Tournai a été créée en 1971, mais si l’on retient la date de 1973, c’est qu’entre le lancement de l’école par la Jeune Chambre économique (singulièrement Robert Nys) et la diplomation des premiers guides, il s’est écoulé deux années, soit le temps de la formation par une série de profs dont Serge Le Bailly de Tilleghem a été la figure majeure. De cette promotion initiale, sont toujours actifs Nicole Demaret, Étienne Boussemart et Philippe Lesne. Ils sont salués comme il se doit. Les Guides sont aujourd’hui présidés par Pierre Callens.

Philippe Robert: "L’Association des Guides Tournai a été inventive et créative durant ce demi-siècle d’activités, offrant aux visiteurs un large éventail d’activités: visites classiques, à vélo, à thème, pour enfants, pour personnes malvoyantes, en langue des signes, visites-nature, sur le patrimoine industriel, sur la gastronomie, visites à la carte, sans oublier les très belles visites théâtralisées. L’association connaît aussi des moments forts, lors d’anniversaires avec des conférences et colloques animés par des orateurs de grande envergure."

Le bras armé du tourisme et de la culture

"Tourisme et Culture", association public-privé, a aussi été initiée par la Jeune Chambre économique d’alors. T & C constitue une sorte de bras armé de Tournai pour ces matières qui forment son nom.

"Contribuant à l’organisation d’expositions remarquables, cette association entretient des liens privilégiés avec les musées communaux et contribue à leur développement et leur sauvegarde.

Depuis 2004, une quinzaine d’achats effectués par l’association étoffe leurs collections. Dernièrement, un des objectifs principaux de l’ASBL est d’évoquer le passé mérovingien de la cité en portant notamment des projets dans l’espace public (NDLR. la fresque de la rue du Sondart à l’école Paris). L’objectif, à terme, est de réaliser un circuit évoquant notre lien avec les Mérovingiens.

Tourisme et Culture, ce sont aussi de nombreux ouvrages publiés." résume l’échevin.

Thierry Glorieux, un des vice-présidents (l’autre étant Pierre Callens et la présidente, Sylvie Liétar) a ensuite davantage détaillé les contributions de Tourisme et Culture à la cause tournaisienne. Citons-en quelques-unes parmi beaucoup d’autres: les premières illuminations de monuments, la récupération (et la vente) d’objets patrimoniaux lors de travaux: pierres du beffroi, ardoises de la cathédrale, le spectacle de Luc Petit entre deux épisodes Covid, et il annonce déjà qu’après le focus sur les Mérovingiens, l’accent pourrait être mis sur "Tournai, ville anglaise"

Après la réception des cadeaux et avant le vin d’honneur (animé par Jean-François et Medhi et Why note), l’archéologue du bâti Laurent Delehouzée, livra une conférence très relevée sur le passage du roman au gothique illustré par la cathédrale Notre-Dame de Tournai bien sûr.

Au cours de la soirée, l’un et l’autre ont aussi eu le bon goût d’évoquer l’association de protection du patrimoine Pasquier Grenier qui fête également ses 50 ans cette année (quelle folie à Tournai que 1973…) et les Chevaliers de la Tour qui comptent 70 printemps. Et si vous avez pensé "70 automnes", c’est que vous êtes un vrai Tournisien fouteu d’gins…