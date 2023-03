Tribunal correctionnel: "À 3 h 30, il n’y a pas de train à Tournai"

Deux ans ferme pour leur désinvolture

Les deux hommes sont en détention préventive depuis le 10 novembre 2022 pour vol avec effraction et tentative de vol. À la barre du tribunal, l’un ne comprend pas ce qu’il fait là. "Pourtant, vous êtes déjà passé devant la police ainsi que la juge d’instruction. Ce sont les mêmes faits qui vous sont reprochés. Alors que faisiez-vous à 3 h 30 du matin ce jour-là ?", lui demande la présidente. Finalement, il se souvient. Il répond qu’il devait prendre un train pour la France, mais qu’il n’y en avait pas à cette heure au départ de Tournai. Il a donc cherché après un squat. L’autre détenu a la même version. Il conteste les préventions à sa charge, mais s’excuse.

Le procureur l’interroge: "Pourquoi demander pardon si vous n’avez rien fait ? Dans votre audition, vous reconnaissez avoir pris une trottinette. Ce n’est pas du vol ça ?". Le magistrat poursuit: "Contrairement à l’instruction et les propos incohérents, le dossier est simple. Je veux bien échanger des blagounettes, je ne suis pas contre une bonne ambiance. Mais là, on parle de vol et tout de suite, c’est moins drôle. On n’entre pas chez les gens pour dormir. Je suis désolé madame la présidente, mais j’ai la nette impression que ces deux hommes vous prennent pour une imbécile. Et visiblement, je suis dans le même panier. Ces messieurs se contredisent toutes les trente secondes. Ils pensent qu’on va les croire". Pour le ministère public, la seule chose qui peut jouer en leur faveur, c’est qu’ils n’ont pas d’antécédents en Belgique. "En même temps, ils viennent d’arriver"... Pour leur désinvolture, une peine de deux ans ferme est demandée. Un sursis simple est sollicité par leur défense respective.

Le jugement sera rendu le 17 avril.