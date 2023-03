Une dizaine de collectionneurs invitent ainsi ce week-end petits et grands à venir découvrir leurs collections et à se plonger dans les univers qui les passionnent. Que vous soyez collectionneurs ou simplement curieux, vous pourrez y découvrir: les camions de pompiers, les amoureux de Peynet, le Marsupilami, les montres automatiques made in China, les chiens, les photos de chapelles de Froyennes, les albums dédicacés de et par Jean-Claude Servais, les objets publicitaires gonflables, les grands hiboux et grandes chouettes, les pin-up, les véhicules de vacances, le muguet et le jouet belge et les 100 ans du fabricant Nazaire Beersaert. Une belle panoplie bien diversifiée et qui en surprendra plus d’un.

Entrée libre, au Foyer Saint-Eloi de Froyennes (rue des Réfractaires Froyennois). Samedi 1er avril de 15h à 18h et dimanche 2 avril de 10h à 18 h.