À Tournai, il est martyrisé en l’an 286, par un soldat de l’armée romaine qui lui tranche le haut du crâne. La tradition situe son martyre au carrefour de la rue Saint-Piat et de la rue des Jésuites là où une des plus anciennes églises de la ville lui est dédiée, établie sur un site chrétien primitif. La légende raconte qu’il a marché en portant le sommet de son crâne jusqu’à Seclin (33 kilomètres !) où il est également vénéré. Quel gaillard...

Le souvenir de saint Piat demeure vivace à Tournai. Il est souvent associé à saint Eleuthère, traditionnellement considéré comme le premier évêque. On les retrouve en duo sous le porche de la cathédrale, sur le jubé renaissance, dans un vitrail du transept sud et sur la superbe tapisserie du XVe siècle exposée dans la chapelle du Saint-Esprit.

Une statue du saint martyrisé est également présente dans la chapelle du Saint-Sacrement. Il s’agit d’une œuvre en pierre blanche polychromée datant du XIXe siècle.

Son magnifique buste reliquaire est exposé dans l’église Saint-Piat. C’est une œuvre récente en argent (1957) que l’on doit à un orfèvre d’Utrecht. Le saint y est représenté transpercé de clous, allusion à l’un des épisodes de son martyr avant sa mise à mort.

Si vous êtes marcheur et que vous souhaitez suivre son parcours légendaire, sachez qu’il existe une randonnée entre Tournai et Seclin, passant par Bouvines appelée Europiat. L’itinéraire balisé et commenté est disponible à l’Office du tourisme.

Les courageux qui auront parcouru les 33 kilomètres qui séparent Tournai de Seclin pourront, dans un dernier effort, descendre dans la crypte romane de la basilique Saint-Piat pour y découvrir son sarcophage datant du IIIe siècle. Il est recouvert d’une dalle ornée d’une gravure le représentant tenant le sommet de son crâne dans les deux mains… une dalle funéraire du XIIIe en pierre de Tournai..