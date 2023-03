Camille Laus, marraine du chasseur de mines Tournai mis sous cale à Concarneau (photos)

L’Oostende est le premier des nouveaux chasseurs de mines belges à être mis à l’eau. Le Tournai sera identique.

Ce contrat, d’un montant de 1,8 milliard d’euros, a été décroché en mai 2019 par Belgium Naval & Robotics, un consortium regroupant Naval Group et Exail(anciennement ECA Group). Cela, dans le cadre d’un programme de remplacement binational (Belgique-Pays-Bas) des moyens de lutte contre les mines ; une première mondiale impliquant 12 navires de taille importante qui, en opération, resteront en dehors du champ de mines mais déploieront des drones (air, surface, sous-marin) chargés de détruire tous les types de mines marines. Outre la livraison des 12 navires aux deux pays partenaires, le contrat prévoit également celle d’une centaine de drones ainsi que d’un simulateur intégrant des consoles multifonctionnelles classiques et de réalité virtuelle.

Une double cérémonie

La mise à flot (sur fond de mise en scène pyrotechnique) de l’Oostende, du premier des chasseurs belges sorti des ateliers du chantier naval breton, clôturait une matinée qui avait débuté par un autre événement que ne voulaient rater pour rien au monde la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et la délégation tournaisienne qui, avec le bourgmestre de la Cité des cinq clochers, Paul-Olivier Delannois, a fait le déplacement à Concerneau. Soit la mise sur cale du Tournai dont la marraine n’est autre que l’athlète tournaisienne de haut niveau, Camille Laus.

Le bourgmestre de Tournai a quant à lui eu pour délicate mission de souder une reproduction d’un sceau médiéval tournaisien de 1371 sur la coque du… Tournai.

Ce n’est évidemment pas un hasard si le chasseur (de mines) M941, le second à sortir des ateliers Piriou, porte le nom de la ville natale de la ministre de la Défense.

Amiral michel Hofman, chef de La Défense

Pour info, les 4 autres bateaux belges s’appelleront respectivement Bruges, Liège, Anvers et Rochefort. Pour ces cérémonies, la ministre avait également à ses côtés le chef d’État-major des armées, Michel Hofman, et le chef d’État-major de la Marine belge, Jan de Beurme. Pour la mise à flot du Tournai, il faudra attendre juillet 2024, des tests en mer sont prévus l’année suivante pour une livraison à la Marine (à Zeebruges) début 2026. Quelques chiffres pour conclure: ces bateaux de 2 800 tonnes ont une longueur de 82,6 m pour une largeur de 17 m une vitesse maxi de 15,3 nœuds, une autonomie de 3 500 nautiques et peuvent loger 63 personnes.

