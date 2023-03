Pour la présente édition, réparties en trois divisions et deux séries, vingt-trois équipes ont disputé ce championnat portant sur six rendez-vous. Notons qu’en division 3, A et B, deux nouvelles sociétés, les "Philippe Gilfer" et les "Amis du Sud", ont intégré cette année le championnat fédéral.

En D1, les Escampeux de Chercq A et les Amis d’Allain sont champions. La Halle aux Draps étant indisponible pour cause de travaux, la super finale entre ces deux équipes se déroulera le samedi 20 mai lors de la fête de la fédération en la salle du Pas du Roc à Vaulx. En division deux, les séries A et B sont remportées par les Escampeux de Tournai B et Masure 14 A qui accèderont à l’élite lors de la prochaine saison. Enfin, en division 3, premiers de leur série respective, les Gilfer et les Amis du Sud montent en D2

Division 1

Série A

Amis Brogteux A/Escampeux de Chercq A (62-74, 1-3).

Artilleurs/Escampeux de Tournai A (80-62, 3-1).

Classement: 1. Escampeux de Chercq A (16), 2. Amis Brogteux A (14), 3. Escampeux de Tournai A (12), 4. Artilleurs (6).

Série B

Escampeux de Chercq B/Amis Brogteux B (52-84, 1-3).

Grincheux/Amis d’Allain (88-66, 3-1).

Classement: 1. Amis d’Allain (16), 2. Amis Brogteux B (15), 3. Grincheux (10) 4. Escampeux de Chercq B (7).

Division 2

Série A

Régina-Club A/Escampeux de Tournai B (60-66, 1-2).

24 Août/Amisses du Fier A (72-36, 3-0).

Classement: 1. Escampeux de Tournai B (15), 2. Régina-Club A (9), 3. 24 Août (8), 4. Amisses du Fier A (4).

Série B

Saint-Brice A/Masure 14 A (48-72, 0-3).

Béquilleux/Fair-Clef (56-40, 2-1).

Classement: 1. Masure 14 A (14), 2. Saint-Brice A (9), 3. Fair-Clef (8), 4. Béquilleux (5).

Division 3

Série A

Escampeux de Tournai C/Saint-Brice B (68-58, 2-1).

Amisses du Fier B/Philippe Gilfer (26-72, 0-3).

Classement: 1. Philippe Gilfer (13), 2. Escampeux de Tournai C (9), 3. Saint-Brice B (8), 4. Amisses du Fier B (6).

Série B

Masure 14 B – Régina-Club B (72-8, 3-0).

Les Amis du Sud – Bye

Classement: 1. Les Amis du Sud (8), 2. Masure 14 B (6), 3. Régina-Club B (4).