Esplechin : le voyage à vélo pliable a changé sa vie...

Parti en juillet dernier, Paul a sillonné pendant près de quatre mois la côte Ouest de l’Amérique du Nord et traversé par la suite, pendant deux mois, la Nouvelle-Zélande. Arrivé dans un premier temps au Canada, l’Esplechinois démarre son voyage à Vancouver. Oscillant entre vélo et trek, il découvre petit à petit l’Ouest canadien. "J’adore voyager à vélo et randonner. Donc le vélo pliable c’est l’idéal. Je peux poser mon vélo chez quelqu’un et faire mon trek". Il a parfois fait de drôles de rencontres en chemin: "cela faisait un mois et demi que je voyageais, j’étais sur la fin de l’île de Vancouver quand je me suis trouvé face à un ours. C’était effrayant et excitant à la fois "…

Lors de son voyage, Paul n’est pas passé inaperçu avec son vélo pliable, l’occasion pour lui de nouer de beaux contacts "Les gens viennent plus vers toi quand tu es seul. Mais surtout merci au vélo qui est complètement insolite. C’était un véritable aimant. Les gens débloquaient quand ils voyaient mon vélo. Ils m’invitaient facilement chez eux et j’ai fait des rencontres de fou. Faut vraiment l’essayer pour le croire mais c’est un très bon vélo, Il roule super bien. Je dépassais plein de cyclistes en montagne".

Et puis surtout, Cupidon était de la partie… "On s’est rencontrés vraiment au début de mon voyage et on a continué à échanger au fil du temps. Après s’être vus en juillet au Canada et fin août à Seattle où elle vit, je lui raconte, fin novembre que je vais aller dans le désert de Joshua Tree et là, sorti de nulle part, elle me dit qu’elle va faire un semi-marathon justement dans ce désert. On s’est donc rejoints et nous avons par la suite fait un road-trip ensemble. Nous avons vécu la plus belle semaine de notre vie. C’est une histoire de dingue". Heureux mais un peu nostalgique, Paul s’envole ensuite explorer pendant deux mois, la Nouvelle-Zélande sur les traces du Seigneur des Anneaux. Bien qu’un peu déçu par les touristes en grand nombre, il découvre le surf et des paysages magnifiques, tout en continuant à faire des rencontres insolites. Rentré depuis deux mois, Paul pense déjà à ses prochains voyages sur le continent américain. Direction Seattle…