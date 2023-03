Dominique Watrin nous re (dé)fait le monde

Le principe n’est pas sans rappeler les aphorismes d’un certain chat, mais ce n’est ni du sous-chat, ni du sur-chat. Watrin a son monde bien à lui et il est habilement valorisé au dessin par son lieutenant Flamme. Des strips de deux ou trois cases dans une gamme de couleurs donnée, M. Mêle-Tout (à la silhouette watrinesque) demeurant en noir et blanc, de temps à autre une pleine page ou un strip réduit à une case… et le rythme est joué. Avec Nino dans le rôle de Roger, comme un clin d’œil à la créature de Geluck.

Watrin titre chaque strip. Ça percute. Ainsi: "Jugement des reniés". Première case: Je me demandais, un juge équitable… Deuxième case: c ’est une juge qui condamne un riche aussi sévèrement qu’un pauvre Troisième case: ou qui condamne un pauvre aussi légèrement qu’un riche ?

Entre hommes et femmes, les vaches rient: "les filles sont toujours magnifiques en été, déclare M. Mêle-Tout. Survient une fille au physique moins avantageux: Tiens l’automne arrive tôt cette année, poursuit le goujat. Le même qui se rebiffe quand sa compagne lui souffle, parlant d’un inconnu dans la rue "quel bel homme !":"Pff, dis-moi ce qu’il a de mieux qui moi". Réponse de la snipeuse: "Tu as un petit peu de temps ?".

Sous le couvert de la boutade, il y a souvent de la profondeur: "Je viens d’être accusé d’avoir dessiné une caricature de Mahomet… En fait c’était un chat mais je suis nul en dessin… C’est humiliant de devenir subversif par méprise."

Sur l’éducation non genrée, de la perplexité ? Au gamin qui demande de jouer avec sa poupée, la petite fille répond: "arrête de me casser le clito et va niquer ton frère."

Sur l’écologie et le conflit des générations: "de plus en plus de jeunes militent pour le climat pendant que de plus en plus de vieux se font incinérer…"

Il y en a plus de 160 autres à décortiquer, une par une. Sans se presser !

Monsieur Mêle-Tout re (dé) fait le monde, Dominique Watrin, Jacques Flamme, éditions du Basson, 17 €. ISBN 978-2-930582-95-5