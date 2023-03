Tournai : ouverture d’unn troisième "Barista bar" en Wapi, le samedi 1er avril

Premier jour d’ouverture ? Le samedi 1er avril. Localisation ? Sur la Grand-Place, dans la cellule commerciale laissée à l’abandon depuis le départ de Tip-Top. Pour cet ambitieux trentenaire, l’objectif est simple: transposer la formule qui fonctionne dans ses deux premiers cafés et continuer de faire connaître le métier de Barista. "À Tournai et plus généralement en Belgique, aller boire un café avant de commencer sa journée de boulot ou entre deux rendez-vous n’est pas dans les us et coutumes. D’ailleurs, très peu de gens connaissent l’appellation barista ", estime le Tournaisien. "Le barista travaille en binôme avec le barman dans les pays voisins. Il se spécialise dans les boissons chaudes, principalement à base de café." Pour certains, le barista est même considéré comme le "sommelier du café".

Un 3e point de chute, et après ?

C’est ce savoir-faire que Simon et son équipe (ils seront cinq dès l’inauguration de la nouvelle enseigne) s’efforcent de mettre en avant. En huit ans, ils ont donné au café et à ses dérivés quelques lettres de noblesse. Tant et si bien que la clientèle des deux Barista bars existants est plutôt hétéroclite, "des adolescents aux retraités en passant par les étudiants qui révisent ici et les professionnels qui s’y retrouvent pour des rendez-vous."

Dans les années à venir, le patron de Barista bar envisage d’étendre son activité pour lancer sa franchise. "Ce qui me motive quand je me lève le matin, c’est le développement de mon projet. Le premier magasin a été suivi d’un barista truck et d’un deuxième local à Mouscron. On développe aussi la marque de café Barista, adopté par certaines tables de l’HoReCa local et que les particuliers peuvent aussi acheter."

S’il pense déjà à d’autres points de chute, Simon laisse pour le moment la surprise sur les prochaines villes ciblées. En attendant, il inaugure son deuxième café tournaisien dans quelques jours. Professeur de sport de formation, le Tournaisien a eu raison de suivre son instinct et d’y croire jusqu’au bout. Le développement de sa marque lui donne raison…