Entre générations

Des membres de l’Atelier picard de la Maison de la culture ont préparé des lectures adaptées au jeune public, au cœur desquelles le pur picard s’en donne à cœur joie. Une histoire de Marie-Grauhète, écrite par daniel Barbez, réveille la figure de la sorcière qui terrifie les enfants. "Marie-Grauhète, si te laiches Mauméo tranquile, j’te vas deonner l’ercette pou ti ersaquer l’porgnéon qu’t’as su l’débout de t’nez." Avec "Max et Maurice", de Wilhelm Busch, traduit en picard par Bruno Delmotte, la difficulté est plus grande: un extrait sera lu dans cette seule langue. "Histoire ed capénoules in sièpt farces", et voilà deux garnements qui s’amusent à attacher des poulets au fil à linge.

Cette activité linguistique est familière à Bruno Delmotte qui se rend fréquemment dans des classes pour initier écoliers et étudiants. Pour cette séance printanière à Mourcourt, la bibliothèque a souhaité une rencontre entre générations. De nombreux albums sont exposés dans la salle de lecture. De Tintin à Martine et de "Ch’Tchot Colas" (Le Petit Nicolas) à Max et Maurice, l’animateur a effectué de nombreuses traductions. Le visiteur peut constater que pas mal d' auteurs et autrices ont écrit dans des registres aussi divers que la poésie, le récit, la BD, le théâtre. Pour les enfants, l’expérience est plaisante: "Ma mamy connaît beaucoup de mots patois", dit l’un. Sa voisine ajoute qu’elle a déjà appris des noms d’animaux: "ène sori, in ka, ène arcane…" C’était d’ailleurs l’objet de la petite leçon amusante donnée par Pauline Ronsyn en fin de séance, à l’heure du kamishibaï. Quel animal est le plus fort ?

Les adultes ont ensuite poursuivi le travail avec des mots picards recueillis à Mourcourt par Nelly Clavie. Un intéressant glanage qui permettra d’étudier quelques différences, notamment en ce qui concerne la musique de la langue, l’accent. Les "patakans" sont des tranches de pommes de terre grillées sur le poêle. "Pétcher", c’est se mouiller les pieds dans une flaque d’eau. Un travail en correspondance avec une autre recherche locale, qui a pour objectif une exposition sur le passé du village. Les habitants de Mourcourt sont invités à découvrir d’anciennes photos et à identifier les personnes qui y figurent.

Bibliothèque communale Mourcourt, 53 rue du Vieux-Comté. 069 845 311